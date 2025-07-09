محمد منير يُعبرعن سعادته الغامرة بمنحه وسام ماسبيرو للإبداع

في تعليقه الأول على تكريمه من التلفزيون المصري، عبّر الفنان محمد منير عن سعادته الغامرة بمنحه وسام ماسبيرو للإبداع، الذي سلّمه إيّاه الكاتب أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، تقديراً لمسيرته الفنية الحافلة بالعطاءات، مؤكداً أن ماسبيرو يمثل جزءاً كبيراً من تاريخه.

ووجّه منير الشكر الى الكاتب أحمد المسلماني على هذه اللفتة والتكريم، قائلاً في بيان: "سعيد جداً بمنحي الوسام الذي يحمل اسماً عظيماً هو ماسبيرو درة التاج في الإعلام العربي، وسوف أزور ماسبيرو قريباً للاطلاع على عملية التحديث الجارية، فماسبيرو يمثل جزءاً من تاريخي الشخصي والفني، كما أنه يمثل جزءاً كبيراً من تاريخ القوة الناعمة المصرية".

وكان محمد منير قد تعاقد رسمياً مع شركة "روتانا للصوتيات والمرئيات"، وذلك من أجل إنتاج وتوزيع ألبومه الغنائي الجديد، المرتقب طرحه خلال صيف عام 2025.

وقال منير في تصريحات صحافية، عن تعاقده: "أنا سعيد جداً بتعاقدي مع شركة "روتانا"، وهيكون معاهم الألبوم الجديد إن شاء الله... أنا بالفعل انتهيت من تسجيل كل الأغاني، والشركة ستتولى طرحه خلال الفترة المقبلة".

ونشرت شركة "روتانا" عبر حسابها الرسمي في "إنستغرام" صورة لمحمد منير أثناء توقيع العقد، مع التعليق: "الكينغ محمد منير يوقّع عقداً فنياً مع "روتانا"".

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