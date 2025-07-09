أشرف زكي يكشف تطورات الحالة الصحية للمخرج سامح عبد العزيز بعد دخوله المستشفى

كشف نقيب المهن التمثيلية، الدكتور أشرف زكي تطورات الحالة الصحية للمخرج سامح عبد العزيز، وذلك بعد دخوله المستشفى إثر تعرضه لوعكة صحية شديدة في الأيام الماضية، كما حرص النقيب على أن يطمئن كل محبي المخرج الكبير، بالإضافة الى أنه طلب من كل محبيه عدم زيارته بناءً على طلب الأسرة.

وقال أشرف زكي في تصريحات صحافية: "المخرج الكبير سامح عبد العزيز حاليًا حالته مستقرة، ولكن نرجو من جميع أصدقائه وأحبابه عدم الزيارة بناءً على طلب أسرته حتى تتحسن حالته".

كان سامح عبد العزيز، قد تصدر تريند السوشيال ميديا، بعد الإعلان عن تعرضه لأزمة صحية كبيرة، نقل على إثرها لأحد المستشفيات.

يشار الى أن آخر أعمال سامح عبد العزيز في السينما فيلم "الدشاش"، بطولة محمد سعد والذي شارك فيه كل من زينة، باسم سمرة، نسرين طافش، خالد الصاوي، مريم الجندي، نسرين أمين، وآخرين، ودارت الأحداث حول "الدشاش" الذي يمتلك ملهى ليليًا ويدخل طوال الوقت في عداوات عديدة، ولكن حينما يتعرض لأزمة تنقلب حياته رأسًا على عقب.

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