شام الذهبي تهنئ والدتها الفنانة أصالة على ألبومها الجديد

وجّهت خبيرة التجميل شام الذهبي رسالة تهنئة لوالدتها الفنانة أصالة، على ألبومها الجديد "ضريبة البعد"، الذي طُرح خلال الأيام الماضية، وحقق نجاحاً كبيراً ونِسب مشاهدات مرتفعة؛ عبر "يوتيوب" وكل المنصّات الموسيقية.

ونشرت شام عبر حسابها الخاص في "إنستغرام" مجموعة صور لوالدتها أصالة، وعلّقت عليها قائلةً: "أصالة مش بس صوت الوطن العربي، أصالة المرأة الحديدية اللي واجهت وما زالت بتواجه كل الحروب والمحن من أكثر من ربع قرن وهي تنتصر بالحب والموهبة والإيمان بالفن والحب برغم كل الظروف".

وأضافت: "بتنسى الجرح وتصنع من كل محنة منحة حتى تكون مثال للمرأة العربية الأم الفنانة المسؤولة لينا كلنا، حبي إلك مش من فراغ أنا وأخواتي صناعتك من بعد ربي أنت الحياة شكراً على إخلاصك، مثابرتك، صبرك، اجتهادك، محبتك اللي لا تنتهي، كرمك اللي غامرنا، وعظمة فنك اللي معيّشنا بحبك يا ملكة عمري وحياتي".

وكانت أصالة قد نشرت عبر حسابها الخاص في "إنستغرام" فيديو ضم لقطات من أغنيات ألبومها الجديد "ضريبة البُعد"، والذي يتكوّن من عشر أغانٍ، وتتعاون فيه مع كبار الشعراء، وعلّقت على الفيديو برسالة طويلة كشفت فيها عن المجهود الذي بذلته في الألبوم، ووجّهت من خلالها رسالة الى زوجها فائق حسن، تشكره فيها على وقوفه بجانبها وبذله مجهوداً كبيراً لخروج الألبوم الى النور.

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