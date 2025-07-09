حلا شيحة تتحدث للمرة الأولى عن تفاصيل زواجها من الداعية الإسلامي معز مسعود وطلاقها منه

تحدثت الفنانة حلا شيحة للمرة الأولى عن تفاصيل زواجها من الداعية الإسلامي معز مسعود وطلاقها منه، موضحةً أنها مرت بمرحلة نفسية صعبة عقب الطلاق، ومؤكدةً أنها لم تكن تشعر بالسعادة في حياتها كما كانت تصدر للجمهور.

وقالت حلا في مقطع مصوّر عبر قناتها الرسمية في موقع "يوتيوب": "لما لبست الحجاب المرة اللي فاتت ومكنتش عارفة أكمّل فيه لأن حصلت لي لخبطة الجواز والطلاق اللي كنت فاكرة أن الزيجة دي هتكون عوناً لي على حياة أفضل، وأي ست من حقها تتجوز ومن حقها إيه المناسب ليها لو ده هيساعدها إنها تقرب من ربّنا وده اللي ربنا أمرنا بيه، ولما لقيت الموضوع ده مش صح ومش متظبط وفيه حاجة غلط كانت الصدمة صدمتين لأني حساسة جداً وبتأثر أوي وبتعب نفسياً".

وأضافت: "رد فعلي بعد الطلاق الأوّلاني كان صعب وكنت بسمع كلام كتير إن لما حد عنده أولاد ومبيبقاش عايز يتطلق ولكنه بيمشي وهو مضطر بيبقى عنده تروما ورد الفعل بيغير كيمية دماغه، فأنا حاسة أن ده اللي حصلي حاجة اتغيرت جوايا من كتر الألم اللي كنت فيه حصلي حالة غضب وكنت بقول يا رب أنا زعلانة منك، أنا سيبت كل حاجة وجيتلك يا رب أنت ليه مش واقف جنبي، طبعاً ده كان غلط مني ولكن ده كان غضب وكنت حاسة أني بنتقم من جوايا من حلا، ودي مش الصورة اللي اتربيت عليها من طاعة وقرب من ربنا، وزعلت من نفسي فبقيت أحس إن أنا فعلاً في حاجة من جوايا مش مظبوطة".

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