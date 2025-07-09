شبيه عمرو دياب يثير الجدل بإطلالاته وحفلاته وسط حيرة الجمهور على مواقع التواصل

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشخص يدعى نور دياب، يقوم بعمل حفلات يقدم فيها أغاني الفنان عمرو دياب، بطريقة البلاي باك، ولم يكتف بذلك بل استغل الشبه الكبير بينه وبين الهضة وقام بعمل إطلالات تشبه بشكل كبير إطلالات عمرو دياب الأمر الذي أثار حيرة الجمهور، خاصة أنه يقوم بعمل نفس الحركات التي يقوم بها الهضبة على المسرح.

وبدأ عدد من جمهور الهضبة بعد اكتشافهم حقيقة الأمر من السخرية من هذا الشخص، إلا أن الأمر لم يتوقف على ذلك، حيث اكتشف كثيرون وجود فيديوهات لهذا الشخص أصناء استضافته في برامج تلفزيونية يقوم فيها بتقديم أغاني الهضبة وسط حفاوة من مقدمي البرامج.

كان عمرو دياب قد طرح ألبومه الجديد "ابتدينا" عبر المنصات الرقمية، وهو يضم 15 أغنية متنوعة تجمع بين الرومانسية والإيقاع العصري.

وفي السياق ذاته، كان عمرو دياب قد احتل "ترند" موقع "X"، بعد طرح البرومو التشويقي الأول لألبومه الجديد "ابتدينا"، إذ لقي البرومو التشويقي تفاعلاً كبيراً من الجمهور المصري والعربي وكل محبّي "الهضبة"، وطرح الفنان بالتعاون مع شركة "سوني" العالمية صورة دعائية ومقطعاً لم يتعدَّ الثواني من إحدى أغنيات ألبومه "ابتدينا"، ليتصدّر محركات البحث بعد تفاعل الجمهور الحماسي معه.

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