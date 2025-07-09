حضور عربي لافت في أسبوع الموضة الهوت كوتور بباريس

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 9 يوليو 2025 04:34 مساءً - تألقت عدد من نجمات العرب ومؤثرات الوطن العربي في عروض أسبوع الهوت كوتور في باريس، وكان لهن حضور لافت ومميز، وتركوا بصمة مميزة في واحد من أهم عروض الموضة في العالم، إذ استطعن النجمات العرب أن يبهرن الحضور بإطلالاتهن المميزة وتواجدهن القوي، وأثبتن مكانتهن في عالم الموضة من خلال اختيار أزياء مميزة تواكب أحدث صيحات الموضة وتتماشي مع الحدث العالمي الذي يشهد حضور كثيف لمحبي وعشاق الموضة من العالم بأكمله.

درة زروق

تواجدت الفنانة التونسية درة زروق في أسبوع الموضة بباريس، وكان لها حضور لافت في عرض أزياء المصمم اللبناني جورج حبيقة، وحرصت على ارتداء طاقم أنيق وجذاب من توقيع مصمم الأزياء الشهير.

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ديالا مكي في باريس

تواجدت الإعلامية ديالا مكي خلال عرض أزياء جورج حبيقة في أسبوع الهوت كوتور في باريس لموسم خريف وشتاء 2025 2026، وأكدت على سعادتها بالتواجد في هذا الحدث المميز.

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هدى الإتربي تخطف الأنظار

خطفت الفنانة هدى الإتربي الأنظار خلال عرض أزياء طوني ورد بإطلالة جريئة وعصرية تناسبت مع قوامها، وأجرت جلسة تصوير مميزة توثيقا لتواجدها في هذا الحدث المميز.

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نور علي لأول مرة في باريس

تواجدت الفنانة نور علي لأول مرة في أسبوع الموضة بباريس، وأعربت عن سعادتها بالتواجد في هذا الحدث المميز وأكدت أن الأجواء مبهرة ومليئة بالطاقة.

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ندى باعشن في عرض جورج حبيقة

أعربت الإعلامية ندى باعشن عن سعادتها بالتواجد في عرض أزياء جورج حبيقة، وأكدت أن كانت حريصة على التواجد في هذا الحدث خاصة وأنها تعتبر جورج واحد من أهم مصممي الأزياء.

عارضة الأزياء العربية فرح فاضل كان لها حضور لافت خلال عرض أزياء طوني ورد، وذلك بعدما تألقت بفستان فضي أنيق من أحدث إبداعات طوني ورد.

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كما تواجدت ليلى بن خليفة في عرض أزياء "ستيفان رولاند" ضمن أسبوع "الهوت كوتور" في باريس، وأبدت إعجابها بإبداعها ستيفان في تصميماته الجديدة.

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