عيسى السقار نجم حفل "هنا الأردن.. ومجده مستمر" في "مهرجان جرش"

عيسى السقار للمرة الأولى على خشبة المسرح الجنوبي

بوستر حفل عيسى السقار - الصورة من المركز الصحفي لمهرجان جرش

مجموعة كبيرة من نجوم الغناء العربي بالدورة الـ39 لـ مهرجان جرش

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 9 يوليو 2025 04:34 مساءً - اختارت إدارة ""، "سفير الأغنية الأردنية" الفنان، ليكون نجم حفل "هنا الأردن.. ومجده مستمر"، مساء يوم السبت 26/7/2025، على خشبة المسرح الجنوبي في مدينة جرش، ضمن فعاليات دورة المهرجان التاسعة والثلاثين.ويتميز الحفل، بإعتباره يحمل الشعار الرسمي لمهرجان جرش هذا العام، كما يعبر الحفل عن مضامين رسالة المهرجان، وخطابه الحضاري الموجه للعالم أجمع، ورسالة المحبة والسلام التي يحملها الأردنيون للشعوب الشقيقة والصديقة.ويأتي اختيار عيسى السقار ليحيي حفل "هنا الأردن.. ومجده مستمر"، كدلالة على النجومية والجماهيرية التي حققها في فترة قليلة، فضلاً عن تحقيقه الحضور الجماهيري الأبرز في حفليه الأخيرين في آخر دورتين من دورات مهرجان جرش، والذي أحياهما على المسرح الشمالي.ويغني السقار للمرة الأولى على خشبة المسرح الجنوبي، في دلاله تعكس تنامي جماهيريته الواسعة، وتحقيق أغانيه الانتشار الكبير بين الناس، حيث يجمع السقار في أغانيه بين الأعمال الخاصة به والاغاني التراثية والفلكلورية والوطنية، متميزاً ببحه صوته، وخامة صوت ينتمي لسهول حوران.يمكنكِ قراءة جرش 39 يجمع أبرز نجوم الغناء العربي تحت شعار: هنا الأردن.. ومجده مستمروأشار المدير التنفيذي للمهرجان أيمن سماوي، إلى أن مهرجان جرش يقدّم لجمهوره هذا العام، مجموعة كبيرة من نجوم الغناء العربي، منهم: الفنان ناصيف زيتون، والفنانة أحلام، والفنانة ميادة الحناوي، والفنان نور مهنا، والفنان ملجم زين، والفنان جوزيف عطية، والفنان خالد عبدالرحمن، والفنان محمد حماقي، والفنانة أصالة نصري.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».