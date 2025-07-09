شكرا لقرائتكم خبر عن براد بيت متهم بفبركة علاقة مع إيناس دى رامون لتشتيت الانتباه عن طلاقه والان مع تفاصيل الخبر

واجه النجم العالمى براد بيت اتهامات من متابعين على وسائل التواصل الاجتماعى بفبركة علاقته مع إيناس دي رامون، بهدف صرف الأنظار عن طلاقه الطويل والعلني من النجمة أنجلينا جولي.

وجاءت هذه المزاعم بعد ظهور بيت مع دي رامون خلال جولات ترويجية لفيلمه الجديد الذي يتناول عالم سباقات الفورمولا 1، ما أثار الشكوك حول طبيعة العلاقة بينهما.

ورغم تحقيق الفيلم لأرقام جيدة في شباك التذاكر خلال أول أسبوعين، إلا أنه لم يُحقق النجاح الساحق المتوقع، مما دفع بعض النقاد لربط ذلك بالأحداث الشخصية لبيت، لا سيما طلاقه من جولي الذي أُعلن الانتهاء منه مؤخرًا.

وبحسب موقع "Radar Online"، تساءل عدد من المستخدمين على منصة "X" عن تصرفات بيت مع دي رامون، مشيرين إلى أنه تجاهلها خلال لحظات يُفترض أنها كانت رومانسية.

وكتب أحدهم: "براد بيت يتجنب تقبيل إيناس مجددًا… اعتقدت أنها ستحصل على قبلة، لكنه كان يحاول فقط العبور إلى الجهة الأخرى".

فيما علّق آخر: "العلاقة هذه تبدو كأنها دعاية علاقات عامة، لا أكثر"، وذهب آخرون لوصف ظهور الثنائي بـ"مشاهد تمثيلية معدّة مسبقًا"، وحتى الآن، لم يُعلق بيت أو دي رامون على هذه المزاعم.