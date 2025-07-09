شكرا لقرائتكم خبر عن عيسى السقار نجم حفل "هنا الأردن.. ومجده مستمر" فى مهرجان جرش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختارت إدارة "مهرجان جرش للثقافة والفنون"، "سفير الأغنية الأردنية" الفنان عيسى السقار، ليكون نجم حفل "هنا الأردن.. ومجده مستمر"، مساء يوم السبت 26 يوليو، على خشبة المسرح الجنوبي في مدينة جرش، ضمن فعاليات دورة المهرجان التاسعة والثلاثين.

ويتميز الحفل باعتباره يحمل الشعار الرسمي لمهرجان جرش هذا العام، كما يعبر الحفل عن مضامين رسالة المهرجان، وخطابه الحضاري الموجه للعالم أجمع، ورسالة المحبة والسلام التي يحملها الأردنيون للشعوب الشقيقة والصديقة.

ويأتي اختيار السقار ليحيي حفل "هنا الأردن.. ومجده مستمر"، كدلالة على النجومية والجماهيرية التي حققها في فترة قليلة، فضلاً عن تحقيقه الحضور الجماهيري الأبرز في حفليه الأخيرين في آخر دورتين من دورات مهرجان جرش، والذي أحياهما على المسرح الشمالي.

ويغني السقار للمرة الأولى على خشبة المسرح الجنوبي، في دلالة تعكس تنامي جماهيريته الواسعة، وتحقيق أغانيه الانتشار الكبير بين الناس، حيث يجمع السقار في أغانيه بين الأعمال الخاصة به والاغاني التراثية والفلكلورية والوطنية، متميزاً ببحه صوته، وخامة صوت ينتمي لسهول حوران.