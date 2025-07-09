شكرا لقرائتكم خبر عن بن أفليك يوجه تحذيرًا صادمًا لحبيب جينيفر لوبيز الجديد والان مع تفاصيل الخبر

خرج نجم هوليوود بن أفليك عن صمته للمرة الأولى بعد طلاقه من النجمة العالمية جينيفر لوبيز، موجّهًا تحذيرًا غير مباشر لحبيبها الجديد، ويأتى تعليق أفليك وسط تقارير تؤكد أن لوبيز بدأت علاقة عاطفية جديدة مع الممثل البريطانى بريت جولدستين، ونقل مصدر مقرّب من أفليك لموقع "Radar Online" قوله: "بريت يبدو شابًا لطيفًا... لكنّه على وشك أن يُلتهم بواسطة إعصار جينيفر لوبيز".

يُذكر أن بن أفليك وجينيفر لوبيز أعادا إحياء علاقتهما بعد نحو 20 عامًا من انتهاء خطوبتهما الأولى، إلا أن زواجهما لم يستمر طويلاً، حيث أعلنا انفصالهما مؤخرًا وسط شائعات حول ضغوط الشهرة والاختلافات الشخصية.

وجينيفر لوبيز الفنانة متعددة الأوجه والمعروفة بغنائها وتمثيلها ومشاريعها التجارية، والتي تمر حاليًا بفترة ما بعد الطلاق من النجم العالمي بن أفليك، شهدت تجارب زوجية متعثرة لعدة مرات، حيث مرت جي لو بـ 4 حالات طلاق طوال حياتها، وكل منها يمثل لحظات مهمة في تاريخها الشخصي.