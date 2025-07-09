شكرا لقرائتكم خبر عن عرض عالمى أول لفيلم ويليام دافو "حفل عيد الميلاد" بمهرجان لوكارنو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مهرجان لوكارنو السينمائى الدولى عن اختياره فيلم "حفل عيد الميلاد" The Birthday Party للمخرج ميجيل أنخيل خيمينيز ضمن الاختيارات الرسمية للدورة الثامنة والسبعين، حيث سيعرض فى قسم "بيازا جراندي" الرئيسي في لوكارنو، الذي يُقام في الساحة الرئيسية للمدينة، والمُجهزة لـ 8000 مقعد، والذي سيشهد العرض الأول للفيلم عالميا يوم 7 أغسطس القادم، ويشارك حفظي في الفيلم كمنتج تنفيذي وكموزع في الشرق الأوسط.

الفيلم تدور أحداثه في أواخر السبعينيات في مكان ما بمنطقة البحر الأبيض المتوسط، حول رجل الأعمال اليوناني الثري "ماركوس تيموليون"، الشبيه بـ أوناسيس، الذي يستضيف حفل عيد ميلاد ابنته الخامس والعشرين في جزيرته الخاصة، ماركوس معتاد على السيطرة المطلقة على كل ما ومن حوله، مهما كان الثمن، ويخطط سرًا لقرار كبير يتعلق بابنته.

ومع توافد الضيوف وتقدم الليل، يصبح الحفل أكثر صخبًا وفوضوية، فيما تتصاعد المواجهة الحتمية بين ماركوس وصوفيا نحو نهاية صادمة، حيث سيواجه سلسلة من الأحداث غير المتوقعة التي تهدد هيمنته وتهزّ كيانه بالكامل.

الفيلم إنتاج Heretic وتوزيع في جميع أنحاء العالم ل Heretic و-Bankside Films ويقوم ببطولته ويليم دافو المرشح لأربع جوائز أوسكار، وجو كول المرشح للـ BAFTA، والنجمة الأسبانية المعروفة إيما سواريز، ويضم طاقم التمثيل أيضًا فيك كارمن سون، وكارلوس كويفاس، وكريستوس ستيرجيولو، وأنتونيس تيوتسيوبولوس، وبيلي هيكيلا، وفرانسيك جاريدو، وماريا باو بيغم، وإلسا ليكاكو، وشارك في كتابته كل من ميغيل أنخيل خيمينيز ويورغوس كارنافاس، ومقتبس من رواية تحمل نفس اسم الفيلم صدرت عام 2007 للكاتب بانوس كارنزيس، وهو إنتاج مشترك بين اليونان، إسبانيا، هولندا، والمملكة المتحدة، وتم تصويره في كورفو وأثينا.