شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو يحتفل مع السقا بعرض فيلم "أحمد وأحمد" فى دبى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

شارك نجم النادى الأهلى أحمد سيد زيزو متابعيه عبر حسابه على إنستجرام، مجموعة من الصورة والفيديوهات، أثناء احتفاله مع النجم أحمد السقا، بعرض فيلمه الجديد "أحمد وأحمد" فى دبى، حيث نشر زيزو صورة وهو يحتفل بـ"تورتة" الفيلم، وفى صورة أخرى يحتفلان مع مجموعة من الأصدقاء.



زيزو والسقا



أحمد السقا وزيزو

وحصد الفيلم في مصر ما يقرب من 17 مليون جنيه في 6 أيام عرض، ومن المتوقع ان تتزايد ايراداته مع قرب انتهاء فترة الامتحانات خلال الأيام المقبلة.

أحمد وأحمد من إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف أحمد درويش ومحمد عبدالله سامي، ويتضمن مزيج من الأكشن والكوميديا بين تألق السقا، صاحب شخصية فقدت ذاكرة متورطة في إمبراطورية إجرامية، وأحمد فهمي الذي يجسد دور مهندس ديكور يعود من الخارج ليكشف الأسرار ويصاحبه في مغامرات مثيرة

تدور أحداث فيلم أحمد وأحمد في إطار من الكوميديا التى يتخللها مشاهد الأكشن، من خلال قصة أحمد (أحمد فهمي) الذي يعمل مهندس ديكور، ويعود إلى مصر للاستقرار بعد قضاء سنوات في الخارج، ولكن خططه تتعطل عندما يُصاب خاله أحمد (أحمد السقا) في حادث غامض، يهرع "أحمد" إلى جانبه من أجل ملازمته.

تتوالى الأحداث حين يكتشف أحمد (أحمد فهمي) سرًا صادمًا، أن خاله أحمد (أحمد السقا) هو العقل المدبّر لإمبراطورية إجرامية خفية، ولأن خاله يعاني من فقدان الذاكرة، يجب على "أحمد" مساعدته في كشف ماضٍ لا يتذكره، بينما يتجنّب أعداءً خطرين ويكشف أسرارًا قد تُمزق عالمهم، وذلك يجعل الثنائي يعيشان مغامرات كوميدية مليئة بالأكشن.

فيلم "أحمد وأحمد" من بطولة أحمد السقا، أحمد فهمي، جيهان الشماشرجي، علي صبحي، حاتم صلاح، أحمد الرافعي، أحمد عبد الوهاب، رشدي الشامي، وضيفا الشرف طارق لطفي، غادة عبد الرازق.