شكرا لقرائتكم خبر عن البوستر الرسمى لفيلم درويش لـ عمرو يوسف والدول العربية تستقبله 28 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم عمرو يوسف البوستر التشويقي الرسمي لفيلمه الجديد "درويش"، المقرر طرحه في دور العرض السينمائية المختلفة 13 أغسطس المقبل، وفي دول الخليج 28 أغسطس.

وتصدر عمرو يوسف البوستر الرسمي للفيلم، وعلى جانبيه دينا الشربيني، ومصطفى غريب، وأمامه محمد شاهين وتارا عماد، كما يظهر خلال العمل كبطل شعبي.

"درويش" تدور أحداثه حول شخصية محتال كاريزمي يجد نفسه وسط سلسلة من التحديات والمخاطر، ليتحوّل عبر مغامرات غير متوقعة إلى بطل من نوع خاص، لا يشبه الأبطال النمطيين، بل يُقدم نموذجًا مختلفًا يحمل طابعًا إنسانيًا ومثيرًا.

فيلم دوريش من تأليف وسام صبرى وإخراج وليد الحلفاوى ومن بطولة عمرو يوسف و دينا الشربينى ومحمد شاهين و تارا عماد، ومصطفى غريب، وخالد كمال وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث حول مغامرات محتال ذو شخصية جذابة يعيش حياة مليئة بالتحديات والمخاطر.

وكانت آخر أعمال عمرو يوسف السينمائية فيلم "شقو"، الذي طرح في السينمات المختلفة 2024، وشارك في بطولته محمد ممدوح، دينا الشربينى، أمينة خليل، محمد جمعة، وليد فواز، عباس أبو الحسن، جميل برسوم، حنان يوسف، مع ظهور خاص للفنانة يسرا وضيف الشرف أحمد فهمى ومن تأليف وسام صبرى، ومن إخراج كريم السبكي.