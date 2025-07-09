شكرا لقرائتكم خبر عن فركش تصوير فيلم ماما وبابا لـ ياسمين رئيس ومحمد عبد الرحمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى صناع فيلم "ماما وبابا" بطولة ياسمين رئيس ومحمد عبد الرحمن "توتا" من تصوير العمل، المقرر طرحه قريبا فى دور العرض السينمائية المختلفة، حيث نشرت ياسمين صور من فركش تصوير فيلم ماما وبابا.

فيلم ماما وبابا بطولة ياسمين رئيس، محمد عبد الرحمن توتا، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمد صادق وإخراج أحمد القيعى.

كما بدأت ياسمين رئيس مؤخراً تصوير فيلم الست لما، من بطولة يسرا، ياسمين رئيس، درة، انتصار، دنيا سامي، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف كيرو ايمن وإخراج خالد ابو غريب وإنتاج ندى ورنا السبكي.

وتجسد ياسمين رئيس خلال أحداث فيلم "الست لما" شخصية وفاء، فتاة فى منتصف العشرينيات، وهى شابة متحررة جميلة وجريئة، خريجة جامعة أمريكية أنيقة، واثقة من نفسها لكنها تتعرض لتحرش وحشى داخل سيارة أوبر ما يهز عالمها وتعانى من صدمة نفسية عنيفة بسبب الموقف.

وفى سياق آخر يواصل محمد عبد الرحمن تصوير المشاهد الأخيرة من فيلم بيج رامى مع رامز جلال، والمقرر طرحه فى السينمات خلال الفترة المقبلة، ويشارك فى بطولة الفيلم بسمة بوسيل، محمد أنور ونسرين أمين، محمود حافظ، وهدى الإتربى، والفيلم من تأليف فاروق هشام ومصطفى عمر وإخراج محمود كريم وتدور الأحداث فى إطار كوميدى كعادة أفلام رامز جلال.