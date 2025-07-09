شراء قطعة من كعكة زفاف الملكة إليزابيث.. فماذا ينوي مشتريها؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 9 يوليو 2025 03:00 مساءً - كان حفل زفاف الملكة إليزابيث والأمير فيليب عام 1947 حدثًا تاريخيًا مميزًا، جذب انتباه العالم بأسره. ومن بين تفاصيل الحفل، كانت كعكة الزفاف التي تم تحضيرها بحرفية عالية، على يد فريق من الطهاة المهرة.

وتاريخ هذه الكعكة لم ينتهِ بانتهاء حفل الزفاف، بل امتد لعشرات الأعوام، لينتهي هذا العام 2025، عندما بيع جزءٌ منها مقابل 2700 جنيه إسترليني؛ أي ما يعادل نحو 3669 دولارًا أمريكيًا، وفقًا لصحيفة The Telegraph.

الفائز بقطعة من كعكة زفاف الملكة إليزابيث

كان سعيد الحظ الذي فاز بقطعة من كعكة زفاف الملكة إليزابيث يُدعى جيري لايتون، البالغ من العمر 64 عامًا، والذي يخطط لتناولها، فاز بها في مزاد من دار ريمان دانيس للمزادات، التي أشارت إلى أن هذه القطعة هي إحدى آخر قطع الكعكة التاريخية المتبقية.

وأعلن لايتون أنه ينوي تناولها في مأدبة رسمية مُقلدة يُريد إقامتها على متن اليخت الملكي "بريتانيا"، بمناسبة يوم ميلاده الخامس والستين العام المقبل، وقال للصحيفة إنه سيقطع ثلثها، وسيقوم بشوائها للقضاء على أي بكتيريا، وأضاف: "ولكن إذا حدث لي أي مكروه، فسأكون على الأقل في غاية الأناقة على متن اليخت الملكي "بريتانيا".

لايتون وقطعة من كعكة زفاف الأميرة ديانا والملك تشارلز

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لايتون ليس سعيد الحظ فقط بقطعة كعكة زفاف الملكة إليزابيث، بل متعدد الحظ، فهو يمتلك أيضاً قطعة من كعكة زفاف الملك تشارلز والأميرة ديانا من عام 1981، التي بلغ طولها تسع أقدام. أما نصيب لايتون منها، فكانت تبلغ 4 بوصات، وقد أُُهديت في الأصل إلى كبير ضباط الصف ف. لونز من البحرية الملكية. اختار الاحتفاظ بالشريحة، تاركًا إياها لابنه الذي احتفظ بها في درج، وفقًا لصحيفة The Telegraph، ثم انتقلت لاحقًا إلى زوجة ابن لونز قبل عرضها في مزاد.

كعكة زفاف الملكة إليزابيث

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تزوجت الملكة إليزابيث والأمير فيليب في 20 نوفمبر من عام 1947، قبل نحو ست سنوات من تتويجها ملكة. أُُقيم حفل الزفاف في ظلّ تقنين غذائي صارم في بريطانيا العظمى بعد نهاية الحرب العالمية الثانية. كان لا بد من إرسال مكونات الحلوى الملكية من بعيد، مما أكسب الكعكة لقب "كعكة الـ 10 الآف ميل".

صُنعت الكعكة من زبدة من نيوزيلندا، ودقيق من كندا، وسكر من باربادوس، وبراندي من جنوب إفريقيا، وفقًا لشبكة ABC News. قدمت مرشدات أستراليا الفاكهة المجففة للكعكة، وأرسل العروسان طبقة كاملة منها إلى أستراليا كعربون شكر.

بلغ إجمالي عدد شرائح كعكة حفل الزفاف في قصر باكنغهام 2000 شريحة. ووفقًا لشبكة CNN، بلغ وزن الكعكة 500 رطل، وزُيّنت بشعاري العائلتين، بالإضافة إلى مجسمين للعروس والعريس من السكر المثلج.

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