وفاة أيقونة المسرح العراقي إقبال نعيم

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 9 يوليو 2025 03:00 مساءً - غيّب الموت عن عالمنا، صباح اليوم الأربعاء، أيقونة المسرح العراقي الفنانة إقبال نعيم، عن عمر ناهز 67 عامًا، بعد مسيرة حافلة بالعطاء الفني، حظيت خلالها بجماهيرية كبيرة في العراق، حيث نعت نقابة الفنانين هناك، عبر بيانٍ رسمي، بينما لم يُحدد بعد موعد الجنازة والعزاء.

مسيرة فنية لـ إقبال نعيم

جوائز إقبال نعيم

أبرز أعمال إقبال نعيم

إقبال نعيم، أثرَّت المكتبة الفنية بالعديد من الأعمال، حيث عملت مع عددًا من الفرق المسرحية العراقية المحلية، كالمسرح الفني الحديث والشعبي، قبل دخولها إلى الفرقة الوطنية للتمثيل، فضلًا عن إخراجها للعديد من المسرحيات حازت من خلالها على جوائز هامة أثناء تمثيلها للعراق، سواء في المهرجانات المحلية والعربية والدولية.وحصلت إقبال نعيم، على جائزة أفضل ممثلة عن مسرحية "الرهن" من المركز العراقي للمسرح في العام 1985، وجائزة أفضل ممثل دور ثاني عن مسرحية "ألف أمنية وأمنية" عام 1987، وجائزة أفضل عمل متكامل عن مسرحية "ترنيمة الكرسي الهزاز" في مهرجان قرطاج المسرحي عام 1987، وجائزة أفضل إخراج وتمثيل وأزياء عن مسرحية "الريشة الذهبية" في مهرجان مسرح الطفل الأردني عام 2002.كما عملت مع أفضل وأهم المخرجين العراقيين، أبرزهم عوني كرومي، وصلاح القصب، وعزيز خيون، وفاضل خليل، وقدمت العديد من الأعمال المسرحية، منها "خيط البريسم"، "في أعالي الحب"، "سيدرا"، و"هيروسترات"، كما شاركت في عددٍ من الأفلام، منها "حب في بغداد"، و"ستة على ستة"، فضلًا عن مشاركتها في العديد من الأعمال الدرامية في التلفزيون والإذاعة.

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