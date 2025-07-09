اَمال ماهر تتصدر الترند بعد ظهورها بفستان زفاف

حقيقة زواج آمال ماهر

آمال ماهر بفستان زفاف أنيق الصورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي

آمال ماهر بفستان زفاف أنيق الصورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي

آمال ماهر.. موهبة استثنائية صنعتها الأغاني الطربية

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 9 يوليو 2025 03:00 مساءً - تصدرت الفنانةترند مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية ، وذلك بعد تداول صور جديدة لها وهي ترتدي فستان زفاف أنيق .أثارت هذه الصورة تساؤلات كثيرة حول زواجها، لكن كشفت مصادر مقربة منأن هذه الصورة ترجع لكليب جديد تقوم بتصويره من أحدث ألبوماتها الغنائية "حاجة غير".وتستعد النجمةخلال الأيام المقبلة، لطرح أحدث ألبوماتها الغنائية، والذي يأتي بعنوان حاجة غير والذي يتضمن 10 أغاني جديدة تتعاون فيها مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين الموسيقيين مثل محمود عليم، إسلام رفعت، أحمد حسام، وغيرهم.ومن أبرز الشعراء الشاعر الغنائي أحمد المالكي الذي يتعاون معها من خلال أغنيتين الأولى بعنوان اتراضيت والثانية مضمونة، وأغنية اتراضيت من ألحان عمرو الشاذلي وتوزيع عمرو الخضري وأغنية مضمونة من ألحان مدين وتوزيع يحيى يوسف.بدأت آمال ماهر مشوارها الفني في سنٍ صغيرة، وسرعان ما لفتت الأنظار بموهبتها وصوتها القوي الذي أعاد للأذهان طرب كوكب الشرق أم كلثوم، وانطلقت نحو النجومية بعد لقائها بالموسيقار الراحل عمار الشريعي، الذي شجعها على إصدار ألبومها الأول "اسألني أنا" عام 2006.لكن محطتها الفارقة كانت مع ألبوم أعرف منين عام 2011، والذي حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، وتُوّجت عنه بجائزة "دير جيست" كأفضل مطربة صاعدة وأفضل ألبوم غنائي.قد يعجبك آمال ماهر تكشف عن الأغنية التي حببت المصريين في الاغاني الخليجية

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».