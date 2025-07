عائلة جوليان مكماهون تكسر صمتها بكلمات مؤثرة بعد وفاته

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 9 يوليو 2025 03:00 مساءً - كسرت عائلة الممثل الأسترالي الأمريكي جوليان مكماهون صمتها، وودعته بكلماتٍ مؤثرة بعد وفاته المفاجئة عن عمرٍ ناهز 56 عاماً، إثر صراع أليم مع مرض السرطان، لم يُكشف عنه إلا بعد رحيله.

وفاة هادئة.. ووداع صادق

جوليان مكماهون، الذي عرفه الجمهور في أدواره البارزة بمسلسلات مثل Charmed وNip/Tuck وFBI: Most Wanted، رحل الأسبوع الماضي محاطاً بأسرته ومحبيه، بعد مسيرة فنية امتدت لأكثر من ثلاثة عقود، ترك خلالها أثراً واسعاً على الشاشة الصغيرة والكبيرة.

ونشرت أسرته عبر حسابه الرسمي على إنستغرام منشوراً مؤلماً قالوا فيه: "جوليان كان يحب فان موريسون.. إلى كل من أحب جوليان، شكراً لكم"، مرفقاً بصورة بالأبيض والأسود للممثل وهو يبتسم، على أنغام أغنية "Sometimes We Cry" للمغني فان موريسون.

بيان وفاة جوليان مكماهون

أعلنت زوجة النجم الأسترالي "كيلي" الخبر لموقع Deadline، في بيان صدر يوم الجمعة، الموافق 4 يوليو 2025، جاء فيه أن مكماهون توفي في كليرواتر، فلوريدا، يوم الأربعاء 2 يوليو.

وقالت كيلي في البيان: "مع قلب مفتوح، أودّ أن أشارك مع العالم أن زوجي المحبوب، جوليان مكماهون، توفي بسلام هذا الأسبوع بعد جهد شجاع للتغلب على السرطان. لقد أحب جوليان الحياة، وأحب عائلته وأصدقاءه وعمله، وكان يحب معجبيه. كانت أعمق أمنيته هي جلب الفرح إلى أكبر عدد ممكن من الأرواح. نطلب الدعم خلال هذا الوقت للسماح لعائلتنا بالحزن في الخصوصية. ونرغب في كل ما جلب لجوليان الفرح، للاستمرار في العثور على الفرح في الحياة. نحن ممتنون للذكريات".

نبذة عن جوليان مكماهون وأبرز أعماله

ولد مكماهون في سيدني، أستراليا في 27 يوليو 1968. اشتهر بدور البطولة باعتباره الدكتور دووم في فيلمي Fantastic Four، بالإضافة إلى عدة شخصيات في العديد من مسلسلات "السوب أوبرا"، المحببة طوال حياته المهنية. 

بدأ مسيرته الفنية كموديل قبل الانتقال إلى مسلسلات "السوب أوبرا". وانتقل إلى هوليوود لمواصلة مسيرته في التمثيل، والتقط دوراً آخر في هذه المسلسلات، قبل انضمامه إلى فريق Charmed كسلسلة منتظمة؛ حيث لعب كول تيرنر لمدة ثلاثة مواسم.

فاز مكماهون بترشيح لجائزة غولدن غلوب عن دور الدكتور كريستيان تروي الوسيم، والساحر على دراما الجراحة التجميلية التي نجحت في FX، والتي استمرت لمدة ستة مواسم.

في فيلميْ الأبطال الخارقين Fantastic Four (2005) و Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer (2007)، لعب مكماهون دور الشرير فيكتور فون دووم.

أما بالنسبة لحياته الشخصية، فقد تزوج من بروك بورك في يونيو عام 2000، ولديهما ابنة، ولكن تم الطلاق بينهما عام 2001. وتزوج من كيلي بانياجا (كيلي مكماهون) في عام 2014.

