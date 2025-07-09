توليفة درامية مثيرة.. طرح برومو فيلم درويش لـ عمرو يوسف

عمرو يوسف يدخل عالم غامض في "درويش"

شخصية عمرو يوسف في "درويش"

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 9 يوليو 2025 03:00 مساءً - طرحت الشركة المنتجةللفنان، البرومو الرسمي للفيلم، تمهيدًا لطرحه في صالات السينما المصرية اعتبارًا من يوم 13 أغسطس المقبل، بعدما كان مُقرر إطلاقه يوم 17 يوليو الجاري، فيما سيُعرض في دور العرض السعودية وجميع أنحاء العالم يوم 28 أغسطس.ويقدمتوليفة درامية مثيرة، تمزج بين الإثارة والكوميديا، بالإضافة إلى الخيانة والعلاقات المعقدة، وذلك لطالما عاش "" وفق قاعدة واحدة: "فكّر بسرعة، وتحرك أسرع". هذه القاعدة جعلته يتخذ قراراته في لحظتها، ويمشي وراءها بلا تردد. لكن هذه المرة، الأمور خرجت عن السيطرة. صفقة واحدة تقلب حياته رأسًا على عقب، وتدخله في عالم لا يشبهه: مليء بالمجوهرات المسروقة، والاتفاقات الملتبسة، وقصة حب لم تكن في الحسبان. وبين مطاردات من كل صوب، وامرأتين تشدان به في اتجاهين متضادين، تبدأ لعبته القديمة بالتفكك، وتتحول السرعة إلى فوضى.

يظهر الفنان عمرو يوسف، خلال أحداث الفيلم، في دور مُحتال ساحر، يُخطط لسرقة جوهرة نادرة والاختفاء، لكن عندما تنقلب الأمور، يُتهم زورًا بالقتل، ويصبح بطلًا بالصدفة، عالقًا بين ماضيه الذي يطارده، وحبيبته السابقة الغيورة، وامرأة تُغير حياته، وعليه أن يُنفذ أعظم خططه للبقاء على قيد الحياة في هذه الكوميديا غير المتوقعة.

أبطال فيلم "درويش"

بوستر فيلم درويش- الصورة من المركز الإعلامي للشركة المنتجة

عمرو يوسف يترقب طرح "السلم والثعبان 2"

"درويش" تأليف وسام صبري، وإخراج وليد الحلفاوي، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم: عمرو يوسف، دينا الشربيني، تارا عماد، مصطفى غريب، محمد شاهين، خالد كمال، وأحمد عبد الوهاب وآخرين.

يُذكر أنّ عمرو يوسف يترقب طرح فيلم آخر في موسم صيف 2025، وهو الجزء الثاني من فيلم "السلم والثعبان" تحت عنوان "لعب عيال"، ويُشاركه البطولة كلّ من: أسماء جلال، ظافر العابدين، ماجد المصري، حاتم صلاح، فدوى عابد، هبة عبدالعزيز، آية سليم، وعددٍ آخر من الفنانين، وضيفة الشرف سوسن بدر، والعمل قصة وإخراج طارق العريان، وتأليف أحمد حسني وإنتاج RAW Entertainment، وتدور الأحداث في إطار رومانسي اجتماعي.

وكان السيناريست أحمد حسني، قد صرح لـ"الخليج 365" مؤخراً قائلاً: "إنّ الجزء الجديد من السلم والثعبان مختلف ومنفصل تماماً عن الجزء الأول، وذلك على مستوى الموضوع والشخصيات أيضاً"، لافتاً إلى أنه كان يعمل في البداية بصحبة المخرج طارق العريان على قصة فيلم رومانسي، وبالتزامن مع عملية الكتابة، استشعر صُنّاع العمل أنه يُلامس "السلم والثعبان"، لاسيما فيما يتعلق بتقلبات العلاقات الرومانسية.

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