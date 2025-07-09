لماذا لم يستقبل الملك تشارلز الرئيس الفرنسي في قصر باكنغهام؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 9 يوليو 2025 03:00 مساءً - من المعروف أن قصر باكنغهام يُعد رمزاً تاريخياً للعراقة الملكية البريطانية، وشاهداً على العديد من المناسبات الرسمية والاحتفالات الوطنية. ومنذ قديم الأزل، يتم استقبال الرؤساء والملوك والشخصيات العامة فيه، ولكن في زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، التي جاءت أمس الثلاثاء 8 يوليو، لم يتم استقباله فيه، بل كان الاستقبال في قلعة وندسور، فما السبب؟

استقبال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر وندسور

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على غير العادة، تم استقبال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت ماكرون في قصر وندسور بدلاً من قصر باكنغهام، ويعود ذلك بسبب التجديدات التي يشهدها القصر، حيث أوضح فريق الملك هذا التغيير على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث سبق أن صرّح بأن زيارة الدولة من فرنسا ستُقام في قلعة وندسور؛ بسبب برنامج صيانة قصر باكنغهام، حيث يخضع هذا المقر الملكي الشهير لأعمال تجديد مستمرة.

وقد بدأ مشروع التجديد في أبريل 2017، ومن المقرر أن ينتهي في عام 2027، مع استكمال إصلاح البنية التحتية للمبنى على مراحل. ويذكر الموقع الإلكتروني للعائلة المالكة أن القصر سيظل مشغولاً ويعمل بكامل طاقته طوال المدة، مع العلم أن الملك تشارلز لن يستضيف زيارة الدولة هناك.

كما سيقيم ماكرون وزوجته في قلعة وندسور، خلال زيارتهما الرسمية إلى المملكة المتحدة، التي تستمر من 8 إلى 10 يوليو.

زيارة إيمانويل ماكرون لبريطانيا

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في 8 يوليو، وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته، بريجيت ماكرون، إلى المملكة المتحدة، في بداية زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام من يوم 8 إلى 10 يوليو. كان في استقبالهما الأمير ويليام وكيت ميدلتون، في قاعدة نورثولت الجوية الملكية، قبل أن يسافر الوفد إلى وندسور، حيث رحب الملك تشارلز والملكة كاميلا رسمياً بالرئيس وزوجته في المنصة الملكية في طريق داتشيت. ومن هناك، استقلوا جميعاً عربات تجرها الخيول إلى قلعة وندسور، لحضور اليوم الأول التقليدي من برنامج زيارة الدولة الداخلية مع أبرز الأحداث، بما في ذلك التحية الملكية، وعزف النشيد الوطني، ثم غداء، وجولة في معرض خاص متعلق بالدولة الزائرة.

ومن الجدير بالذكر أن قلعة وندسور هي أقدم وأكبر قلعة مأهولة في العالم، وقد بُنيت في القرن الحادي عشر. تقع في بيركشاير، على بُعد ساعة بالسيارة تقريباً من لندن. ولم تستضف القلعة أي زيارة دولة منذ أكثر من عقد، بعد زيارة الرئيس الأيرلندي مايكل د. هيغينز عام 2014.

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