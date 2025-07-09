إحساس واحد لكن بصوتين.. تفاصيل حفل إليسا ووائل جسار في موسم جدة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 9 يوليو 2025 03:00 مساءً - تشهد فاعليات موسم جدة 2025، بالمملكة العربية السعودية، حفلًا غنائيًا ضخمًا، يجمع الثنائي إليسا ووائل جسار، في حفل مميز واستثنائي، ومن المُقرر طرح التذاكر للجمهور، اعتبارًا من غدٍ الخميس، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت السعودية.

موعد ومكان حفل إليسا ووائل جسار في جدة

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وروجت الشركة المنظمة لهذا الحفل المُرتقب إقامته على مسرح عبادي الجوهر أرينا في مدينة جدة، عبر الحساب الرسمي على "إنستغرام"، بقولها: "إحساس واحد ولكن بصوتين.. إليسا و وائل جسار.. نجوم الطرب في ليلة ما تنسى من قلب جدة".

وائل جسار يتعاقد مع روتانا

وفي سياقٍ آخر، تعاقد وائل جسار مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، مؤخرًا، حيث أعرب عن سعادته البالغة بانضمامه إلى كتيبة نجوم روتانا التي تُعد من كبرى الشركات في عالم الموسيقى وأهمها على الساحة الفنية، مضيفًا أن هذا التعاون بلا شك سيثمر عن أعمال قوية ستضاف لتاريخه الغنائي وتليق بكل محبيه وجمهوره بجميع أنحاء الوطن العربي، إذ يستعد لتجهيز وتسجيل مجموعة من الأغاني، لتكون باكورة التعاقد، على أن يتم إطلاقها قريبًا.

موسم جدة 2025

تحت شعار "جدة غير" انطلق موسم جدة 2025، اعتبارًا من يوم 2 يوليو الجاري، ليقدّم تجارب صيفية متكاملة تنبض بالتنوع والابتكار، ومزيجًا فريدًا من الفعاليات الترفيهية والتسوق والثقافية والسياحية، عبر سبع وجهات رئيسية تجمع بين الترفيه، والطبيعة، والفنون، مصممة لتلبية مختلف الأذواق والشرائح، في إطار رؤية المملكة 2030 لتعزيز جودة الحياة وتنويع الأنشطة السياحية.

وتعكس الفعاليات المتنوعة المرتقبة، مكانة جدة كمنصة سياحية وثقافية إقليمية، إذ تدمج بين الترفيه والفنون والمغامرة، وتقدم محتوى مبتكرًا يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، وتطلعات برنامج جودة الحياة.

وتشهد الفاعليات الفنية بموسم جدة، حفلًا غنائيًا مختلفًا، حيث يضم 6 مطربين دفعة واحدة، وهم: حسام حبيب، هيثم شاكر، كريم محسن، لؤي، محمد عدوية وأحمد فريد، ومن المُقرر إقامته يوم 18 يوليو الجاري، وذلك تحت عنوان "فورها أحاسيس".

وروجت الشركة المنظمة لهذا الحفل، قائلة: "ضمن فاعليات موسم جدة، نخبة من أهم الفنانين، أغانيهم سكنت قلوبنا ولامست أحاسيسنا، فورها أحاسيس بليلة من ألف ليلة وليلة، نغني بصوت واحد، ونعيش ليلة من الطرب".

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