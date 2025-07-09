كاتي برايس تتعرض لانتقادات شديدة بعد إصابة قطها بحروق من الشمس

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 9 يوليو 2025 03:00 مساءً - تعرضت كاتي برايس لهجوم شديد من منظمة بيتا (PETA)، منظمة غير ربحية تهدف إلى حماية الحيوانات، بعد ظهور لقطات لأحد قططها الصلعاء وقد أصيب بحروق شمسية خلال موجة الحر الأخيرة.

كاتي برايس وهجوم من حقوق الحيوان عليها

نجمة تلفزيون الواقع كاتي برايس، البالغة من العمر 47 سنة، وصفتها منظمة بيتا بـ"القاتلة المتسلسلة"؛ بسبب وفاة ما لا يقل عن 8 من حيواناتها، كما أنها تمتلك 5 قطط من نوع "سفينكس" (قطط صلعاء). وظهرت في فيديو وهي تُظهر أحدها برأس وقد ظهر لونه أحمر، ويبدو أنها حروق من الشمس.

وخلال الفيديو، كانت تلاعب القط الذي تطلق عليه اسم "كيفن"، وتقول: "كيفن، لقد كنت في الشمس اليوم، وتعرضت لحروق شمسية، رغم أننا وضعنا لك كريماً واقياً من الشمس، انظروا إلى وجهه الصغير". وكان التعليق المصاحب للفيديو يقول: "محاولة إبعاد القطط عن الشمس أمر مرهق".

لكن إليسا ألين، من منظمة بيتا، اتهمت برايس بتجاهل النصائح المتعلقة برعاية الحيوانات مراراً، وقالت: "أي شخص يحذر كاتي من إيذاء الحيوانات التي تقتنيها، كأنه يصرخ في مهب الريح، لأنها لا يبدو أنها تهتم. وها نحن من جديد، قطها يعاني من حروق شمسية، وهو أمر من المحتمل أنها تلقت تحذيراً بشأنه عندما اقتنت هذا النوع الغريب والمعدّل ليكون أصلع".

قد ترغبين في معرفة: أغنى قطة في العالم تتفوق ثروتها على توم هولاند.. إليكم التفاصيل

لمحة عن حوادثها السابقة مع الحيوانات

كاتي برايس هي شخصية مشهورة على مواقع التواصل الاجتماعي، وسيدة أعمال بريطانية، انطلقت شهرتها كعارضة أزياء، ثم دخلت عالم تلفزيون الواقع، ولديها خمسة أطفال. لكن في السنوات الأخيرة، أثارت جدلاً واسعاً بسبب تعاملها مع الحيوانات ووفاة العديد منها.

ثمانية حيوانات على الأقل توفّيت تحت رعايتها، خلال السنوات الست الماضية، يشمل ذلك: 5 كلاب، حصان واحد، وقطة، وأغلبها كان بسبب حوادث سير.

وكانت قد شاركت مقطعاً من قبل يُظهرها وهي تدفع إحدى قططها بقدمها أثناء وقوفها أمام الكاميرا، ما أثار ردود فعل غاضبة.

PETA وصفتها بـ"قاتلة متسلسلة للحيوانات"، وعرضت عليها 5,000 جنيه إسترليني مقابل أن تتعهد بعدم اقتناء حيوانات مستقبلاً.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».