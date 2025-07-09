شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تأجيله 4 أسابيع.. طرح فيلم درويش فى السينمات 13 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

أعلن القائمون على فيلم درويش للنجم عمرو يوسف عن الموعد النهائى لطرح الفيلم فى دور العرض السينمائى، وذلك يوم 13 أغسطس المقبل، حيث تم تأجيل الفيلم 4 أسابيع كاملة إذ كان من المقرر طرحه فى السينمات يوم 16 يوليو الجارى.

فيلم "دوريش" من بطولة عمرو يوسف، دينا الشربيني، تارا عماد، مصطفى غريب، محمد شاهين، خالد كمال، أحمد عبد الوهاب، ومحمود السراج والفيلم من تأليف وسام صبري، وإخراج وليد الحلفاوي ويشارك في بطولته عدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث حول مغامرات محتال ذي شخصية جذابة يعيش حياة مليئة بالتحديات والمخاطر.

فيلم درويش يسجل التعاون الثانى بين عمرو يوسف ودينا الشربيني هذا العام، بعدما قدما سويًا فيلم "شقو" الذى تم عرضه فى موسم عيد الفطر الماضى، وشارك فى بطولته محمد ممدوح، أمينة خليل، محمد جمعة، وليد فواز، عباس أبو الحسن، جميل برسوم، حنان يوسف، مع ظهور خاص للفنانة يسرا وضيف الشرف أحمد فهمى ومن تأليف وسام صبرى، ومن إخراج كريم السبكي.

وفى سياق متصل يواصل عمرو يوسف تصوير فيلم "السلم والثعبان - لعب عيال" ويشارك فى بطولته أسماء جلال، ظافر العابدين، ماجد المصرى، حاتم صلاح، فدوى عابد، هبة عبد العزيز، وآية سليم وعدد آخر من الفنانين، والعمل قصة وإخراج طارق العريان وتأليف أحمد حسني، والعمل يعد الجزء الثانى من الفيلم الأول الذى تم عرضه عام 2001 وقام ببطولته النجم هانى سلامة.