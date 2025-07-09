شكرا لقرائتكم خبر عن مايكل دوجلاس يعلن اعتزال التمثيل: لا أنوى العودة إلا إذا ظهر مشروع مميز جدا والان مع تفاصيل الخبر

أعلن النجم الأمريكي المخضرم مايكل دوجلاس اعتزاله العمل الفني رسميًا، خلال مؤتمر صحفي عُقد على هامش مهرجان كارلوفي فاري السينمائي الدولي في جمهورية التشيك، وقال دوجلاس (80 عامًا): "لم أعمل منذ عام 2022 عن قصد، لأنني أدركت أن الوقت قد حان للتوقف. لقد عملت بجهد لأكثر من 60 عامًا، ولا أريد أن أكون من أولئك الذين يموتون في موقع التصوير".

وأضاف: "لا أنوي العودة إلى التمثيل، إلا إذا ظهر مشروع خاص جدًا، لكن بخلاف ذلك، أنا سعيد بمراقبة زوجتي وهي تعمل".

واجه مايكل دوجلاس في عام 2010 معركة صعبة مع مرض السرطان، حيث تم تشخيصه بسرطان الحلق في المرحلة الرابعة، وأشار خلال المؤتمر إلى هذه التجربة قائلاً: "السرطان في مرحلته الرابعة ليس عطلة، لكنه لا يترك لك الكثير من الخيارات. تلقيت العلاج بالإشعاع والكيماوي، وكنت محظوظًا بفضل العناية الطبية الجيدة".

وأوضح دوجلاس أن الجراحة لم تكن خيارًا مناسبًا لأنها كانت ستؤدي إلى فقدانه القدرة على الكلام وإزالة جزء من الفك، مما كان سيؤثر على مسيرته كممثل.

ويُعد دوجلاس من أبرز نجوم هوليوود، حيث قدم عددًا من الأعمال السينمائية الناجحة مثل Fatal Attraction، وBasic Instinct، وTraffic، وWonder Boys، وغيرها من الأعمال التي شكلت جزءًا هامًا من تاريخ السينما الأمريكية.