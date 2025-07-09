شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر أنيستون تجد شريك حياتها بعد سنوات من الخلافات العاطفية والان مع تفاصيل الخبر

يبدو أن الممثلة جينيفر أنيستون وجدت حبها الجديد، حيث شوهدت مع رجل وسيم فى عطلة نهاية الأسبوع، وفى الصور التي حصلت عليها صحيفة ديلي ميل، تبدو الممثلة البالغة من العمر 56 عامًا سعيدة ومرتاحة أثناء سفرها إلى مايوركا مع الـlife coach جيم كورتيس.

ارتدت نجمة مسلسل Friends قميصًا أسود بدون أكمام وبنطال جينز واسعًا في يومها، بينما ظهر جيم بمظهرها غير الرسمي مع قبعة ذات حافة، وبحسب المنشور، قدمت جينيفر جيم لأصدقائها المقربين، وللممثل جيسون بيتمان وزوجته أماندا أنكا، قبل أن تستمتع المجموعة بحفلة يخت معًا في مايوركا.

هذه ليست المرة الأولى التي يُشاهد فيها جينيفر وجيم معًا في مكان عام، الشهر الماضي شوهد الثنائي في فندق فينتانا بيج سور الفاخر في كاليفورنيا، وتأتي هذه المشاهدة لجينيفر وجيم بعد أن رفضت الممثلة التكهنات حول مواعدة الممثل الشهير، بيدرو باسكال.

وأثار الثنائي ضجة كبيرة على الإنترنت بعد أن شوهدا وهما يستمتعان بعشاء رومانسي في لوس أنجلوس، وتحدثت الممثلة جينيفر أنيستون، المعروفة بدورها راشيل جرين في مسلسل Friends، عن الموسم الرابع من مسلسل The Morning Show، حيث شاركت أنيستون تفاصيل حول الموسم القادم من العرض، خلال مقابلة مع مجلة People.

وقالت للمجلة إن الموسم الجديد مُعقد، ولا يشبه مسلسلها Friends على الإطلاق، مضيفة: "مسلسل The Morning Show عملٌ ضخمٌ للتصوير، فهو متعدد الطبقات، ومعقد، ومؤثر، ويتناول العديد من المواضيع والأحداث الجارية، لذا دعونا نقول إنه ليس Friends".