تحذير شديد اللهجة من غادة عبد الرازق بعد اتهامها بالنصب

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 9 يوليو 2025 11:49 صباحاً - استنكرت الفنانة غادة عبد الرازق، الأخبار المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي طوال اليومين الماضيين، بشأن اتهامها من إحدى سيدات الأعمال بالنصب عليها في مبلغ مالي يُقدر بـ 50 ألف يورو تقريباً، مقابل تأجير سيارات، وحجز فنادق وتذاكر طيران في باريس، منذ أكثر من عامٍ تقريباً، مؤكدة أنها ستلجأ للقضاء، ضد مروّجي الشائعات والأخبار المغلوطة حولها، حال عدم تحري الدقة.

ادعاءات باطلة من ناس ترغب في الشهرة

الأخبار المغلوطة تتعمد الإضرار بي كفنانة

محامي غادة عبد الرازق يُحذر باللجوء إلى القضاء

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غادة عبد الرازق مع أحمد السقا وأحمد فهمي

وناشدت غادة عبد الرازق، في بيانٍ صحفي، الصحفيين بـ"ضرورة تحري الدقة والحقيقة في نشر الأخبار التي لا تمت إلى الحقيقة بصلة، ولا تستند لأي حقائق أو أحكام قضائية، وهي مجرد ادعاءات باطلة ليس لها دليل سوى أقوال أناس مغرضة راغبة في الشهرة، وكذلك تشويه صورتها أمام جمهورها التي تقدره وتحترمه".وأشارات إلى أنّ الأخبار المتواترة حولها في الأيام الأخيرة، من شأنها الأضرار بها كفنانة مصرية لها قيمتها، لذا كلّفت محاميها الخاص في مصر، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تجاه أي شخص لا يتحرى الدقة في نشر الأخبار عنها، دون وجود مستند أو حقائق".ومن جانبه، قال ياسر قنطوش، محامي: "نرجو عدم نشر أخبار تشير إلى الفنانة دون دليل عليها، وإلا سوف نضطر لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه منْ يقوم بنشر أو تداول أي أخبار خاصة بها سواء داخل جمهورية مصر العربية أو فرنسا".وفي سياقٍ آخر، تُشارك الفنانةفي فيلم "أحمد وأحمد" بطولة أحمد السقا وأحمد فهمي، الذي يُعرض في صالات السينما حالياً؛ حيث حقق ردود فعل واسعة منذ بداية عرضه الأربعاء الماضي، مُحققاً نحو 21 مليون جنيه، مقابل 142.5 ألف تذكرة مباعة.

فيلم "أحمد وأحمد" من بطولة: أحمد السقا، أحمد فهمي، جيهان الشماشرجي، علي صبحي، حاتم صلاح، أحمد الرافعي، أحمد عبد الوهاب، رشدي الشامي، وضيفيْ الشرف طارق لطفي، غادة عبد الرازق، والعمل إشراف على الكتابة أحمد عبد الوهاب وكريم سامي (كيمز)، وتأليف أحمد درويش، ومحمد عبدالله سامي، وإخراج أحمد نادر جلال.

تدور أحداث فيلم "أحمد وأحمد" في إطار من الكوميديا التي تتخللها مشاهد الأكشن، من خلال قصة أحمد (أحمد فهمي) الذي يعمل مهندس ديكور، ويعود إلى مصر للاستقرار بعد قضاء سنوات في الخارج، ولكن خططه تتعطل عندما يُصاب خاله أحمد (أحمد السقا) في حادث غامض، يهرع "أحمد" إلى جانبه من أجل ملازمته.

تتوالى الأحداث حين يكتشف أحمد (أحمد فهمي) سراً صادماً، أن خاله أحمد (أحمد السقا) هو العقل المدبّر لإمبراطورية إجرامية خفية، ولأن خاله يعاني من فقدان الذاكرة، يجب على "أحمد" مساعدته في كشف ماضٍ لا يتذكره، بينما يتجنّب أعداء خطرين ويكشف أسراراً قد تُمزق عالمهم، وذلك يجعل الثنائي يعيشان مغامرات كوميدية مليئة بالأكشن.

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