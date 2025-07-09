التفاصيل الكاملة لمسلسل فبراير الأسود لـ ناصر القصبي قبل عرضه

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 9 يوليو 2025 11:49 صباحاً - يترقب النجم ناصر القصبي، عرض مسلسله الجديد "فبراير الأسود"، عبر إحدى المنصات الرقمية خلال الفترة القليلة المُقبلة، حيث يشهد هذا العمل عودته للجمهور، بعد فترة غياب عن الدراما قرابة العامين، منذ الجزء الأخير لمسلسل "طاش ما طاش" والذي حمل اسم "طاش العودة"، في مارس 2023، حيث سيطل على جمهوره بتجربة درامية مختلفة، تحمل جرعة من الإثارة والتشويق.
أبطال مسلسل "فبراير الأسود"مسلسل "فبراير الأسود" صُوّر بالكامل في مدينة الرياض، ويُشارك في بطولته إلى جانب ناصر القصبي، كلّ من حبيب الحبيب، بشير الغنيم، سناء اليونس، خالد الفراج، يزيد المجيول ولولو التميمي وغيرهم، والعمل تأليف ناصر العزاز، وإخراج عمرو صلاح.
فبراير الأسود.. هل هناك تشابهًا بين مسلسل ناصر القصبي وفيلم خالد صالح؟وكشف المركز الإعلامي للشركة المنتجة، حقيقة المزاعم المتداولة حول تشابه مسلسل ناصر القصبي، مع الفيلم الذي قدّمه الفنان خالد صالح، عام 2013، ويحمل الاسم ذاته، مؤكدًا أنّ هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة، إذ أنّ الموضوع يختلف بشكلٍ كلّي، والمسلسل تدور أحداثه على هامش أزمة البورصة في السعودية عام 2006.
عدد حلقات مسلسل فبراير الأسودمسلسل "فبراير الأسود"، الذي جرى الانتهاء من تصويره بشكلٍ كامل في شهر يونيو الماضي، مكوّن من 10 حلقات فقط، ومن المُقررعرضه عبر منصة "شاهد" خلال الفترة القليلة المُقبلة، حيث سيُعلن عن موعد إطلاقه قريبًا.
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ناصر القصبي مع كريم عبد العزيز وأحمد عزوفي سياقٍ آخر، يُشارك ناصر القصبي في فيلم "The 7 Dogs" المُقرر طرحه في شهر سبتمبر المُقبل كموعدٍ مبدئي، والذي يُعد أضخم فيلم في تاريخ السينما العربية، حيث بلغت تكلفة ميزانية إنتاج الفيلم 40 مليون دولار، وجرى تصويره بالكامل في المملكة العربية السعودية، والفيلم بطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، منة شلبي، هنا الزاهد، تارا عماد، سيد رجب، هالة صدقي. وأيضاً ظهور عدد كبير من الفنانين العالميين كضيوف شرف خلال أحداث الفيلم، ومن أبرزهم نجم سينما بوليوود سلمان خان.
مسرحية الشنطة.. أحدث أعمال ناصر القصبييُذكر أنّ مسرحية "الشنطة" تُعد أحدث أعمال ناصر القصبي، التي قدّمها ضمن موسم مسرحيات عيد الفطر 2025، على مسرح بكر الشدي في مدينة الرياض، وشاركه بالعمل نخبة من النجوم منهم الفنانة هيلدا ياسين وحبيب الحبيب. وتدور أحداث المسرحية حول الدكتور "وليد" وهو طبيب تجميل ناجح ومهم، عندما يعود من إحدى رحلاته يجد نفسه في مأزق غير متوقع بعد تبدل حقيبته بأخرى غامضة! وهنا تنقلب حياته رأساً على عقب حيث يواجه مفاجآت غير سارة تهدد سمعته وتضعه أمام اختبارات صعبة مع عائلته، وتتوالى الأحداث إلى أن يخرج الطبيب من هذه الدوامة ويعرف لمن هي الحقيبة.
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