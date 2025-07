بن أفليك يظهر للمرة الأولى بعد طرح جينيفر لوبيز أغنية عن انفصالهما: "حطامك لم يدمرني"

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 9 يوليو 2025 11:49 صباحاً - بعد أيام قليلة فقط من طرح جينيفر لوبيز أغنيتها الجديدة التي تتحدث خلالها عن ألم انفصالها من بن أفليك، رُصد النجم الأمريكي لأول مرة وهو يتناول العشاء مع أحد أصدقائه في لوس أنجلوس.

جينيفر لوبيز تعبر عن ألمها.. وبن أفليك يخرج للعشاء

وكانت جينيفر لوبيز، البالغة من العمر 55 عاماً، قد كشفت عن أغنية "Wreckage of You" (حطامك) خلال جلسة استماع حصرية حضرها مجموعة محدودة من 30 معجباً فقط الأسبوع الماضي في لوس أنجلوس. وجاءت الأغنية ضمن مجموعة مكونة من ستة أغانٍ جديدة، تضمنت أيضاً خمس أغانٍ إيقاعية بعنوان: Up All Night، Regular، Free، Save Me Tonight، وBirthday.

وبحسب ما أفادت مجلة US Weekly، كشفت لوبيز خلال الحدث أنها كتبت وسجّلت الأغنية قبل أسبوعين فقط.

وقال أحد المعجبين الحاضرين، ويُدعى إدغاردو لويس ريفيرا، إن فكرة الأغنية طرأت على لوبيز بعد يوم طويل من تدريبات الجولة. وأضاف: "قالت إن العام الماضي كان من أصعب الأعوام عليها، سواء على المستوى الشخصي أو المهني؛ حيث اضطرت لإلغاء جولتها والتركيز على نفسها"، وتابع: "الآن، بعد عام، تشعر بأنها أقوى من أي وقت مضى، وأرادت أن تكتب أغنية تعبّر عن الخروج من علاقة وهي أكثر صلابة".

في الأغنية، تكرر لوبيز كلمة "wreck" أي "حطام" كرمز "للدمار"، لكنها خلال الأغنية توضح أنها لم تُدمَّر، بل خرجت أقوى. ومن كلمات الأغنية اللافتة: "أنا أقوى بعد حطامك".

وفي الوقت نفسه، شوهد بن أفليك، الذي لم يصدر منه أي تعليق حتى الآن على الأغنية، وهو يتناول العشاء في مطعم فاخر في ويست هوليوود برفقة صديق، مرتدياً قميصاً أبيض أنيقاً وبنطال جينز داكناً مع حذاء بني، وكان يحمل سترة خلال خروجه.

بن وجينيفر.. حب قديم لم يُكتب له الاستمرار

تزوج بن وجينيفر في مايو 2023، بعد أن كانت تجمعهما علاقة حب قوية منذ سنوات بعيدة، ولكنهما انفصلا مجدداً في أبريل 2024، وقد تقدّمت لوبيز بطلب الطلاق في أغسطس من نفس العام، وتم الانفصال رسمياً في فبراير 2025.

ورغم انتهاء الزواج، لا يزال الثنائي يحاول بيع منزلهما الفاخر في بيفرلي هيلز، الذي اشترياه بقيمة 60 مليون دولار. وحتى الآن فشل المنزل في العثور على مشترٍ رغم تخفيض سعره من 68 إلى 60 مليون دولار، وتم مؤخراً سحبه من السوق بالكامل.

