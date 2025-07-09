أفضل 5 أفلام في الخيال العلمي والفانتازيا 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 9 يوليو 2025 10:19 صباحاً - تدخل أفلام الخيال العلمي والفانتازيا في دائرة أهم الأفلام السينمائية الأكثر مشاهدة؛ كونها تتناول أحداثاً شيقة؛ حيث إن هذا النوع من الأفلام يثير فضول المشاهد، ويعطيه حماساً كبيراً لمتابعة المشاهدة والوصول إلى نهاية كل قصة.

أفلام الخيال العلمي والفانتازيا نوعان من الأفلام يضمان عوالم خيالية ومفاهيم غير واقعية، وغالباً ما تتداخلان معاً. الخيال العلمي يركز على العلم والتكنولوجيا، بينما الفانتازيا تعتمد على السحر والعناصر الخارقة، كما تعتبر أفلام الخيال العلمي من أكثر الأفلام المثيرة والحماسية ويحبها ملايين الجماهير في جميع أنحاء العالم؛ حيث إن قصص هذه الأفلام دائماً ما تثير القلب والعقل، ولا تقتصر أهدافها على التسلية والترفيه فقط بل تغوص هذه الأفلام في أعماق الأسئلة الفلسفية والإنسانية والقضايا العلمية الكبرى مثل مصير البشرية وتأثير الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا واستكشافات الفضاء اللامتناهية.

وقد شهدت السنوات الأخيرة تطوراً ملحوظاً في تقنيات الإنتاج السينمائي، مما أتاح لصناع الأفلام مدى واسعاً من الابتكار والإبداع في عالم صناعة أفلام الخيال العلمي. وفيما يلي نقدم لك دليلاً حول أفضل 5 أفلام الخيال العلمي والفانتازيا 2025

فيلم Mickey 17

فيلم Mickey 17 يُعتبر من أفضل أفلام الخيال العلمي المنتظر عرضها خلال عام 2025، وأفضل الأفلام الأجنبية على الإطلاق، تدور أحداث هذا الفيلم حول ميكي بارنز العامل الذي لا يمكن الاستغناء عنه، ويتم تكليفه بمهمة استكشافية خطيرة من أجل التخطيط لاستعمار كوكب جليدي؛ حيث يتم تجديد جسده بعد وفاته في كل مرة يموت فيها. ويجمع الفيلم بشكلٍ مبدع بين الخيال العلمي والفلسفة، ويطرح الكثير من التساؤلات حول الوجود والإنسانية. الفيلم من كتابة وإخراج وإنتاج بونج جون، ومن بطولة روبرت باتينسون Robert Pattinson، نعومي آكي، ستيفن يون، مارك روفالو. وبدأ عرض الفيلم منذ مارس 2025.

فيلم Avatar fire and ash

بعد موسمين ناجحين للغاية، يعود فيلم "أفاتار" بجزءٍ جديد مليء بالإثارة، وسط توقعات بأن يكون أنجح فصل في سلسلة Avatar، التي أُطلقت قبل 13 عاماً.

وخلال أحداث العمل المنتظر، يُكمل فيلم Avatar: Fire And Ash ملحمة نافي وباندورا، ومن المتوقع أن يركز على الصراع المحتدم الذي شهده الجزء السابق "أفاتار: طريق الماء"، بين الكولونيل كواريتش وعائلة جيك ونيتيري.

فيلم Avatar fire and ash فيلم خيال علمي درامي مثير، وهو الجزء الثالث من سلسلة أفلام أفاتار التي يعشقها الملايين حول العالم، لهذا يُعتبر من أكثر الأفلام المنتظر عرضها بشغفٍ كبير، وهو من كتابة جيمس كاميرون وريك جافا وأماندا سيلفر، وإخراج جيمس كاميرون. ومن بطولة سام وورثينغتون وزوي سالدانا Zoe Saldaña وسيغورني ويفر. موعد العرض 19 ديسمبر 2025.

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فيلم Tron Ares

فيلم Tron Ares هو الجزء الثالث من سلسلة أفلام ترون الشهيرة أحد أفضل الأفلام الأجنبية، وهذا الفيلم هو خيال علمي وأكشن مثير، ويعتبر تكملة للجزء الثاني من السلسلة؛ حيث تدور أحداثه حول مغامرة البرنامج المتطور الذي يُسمى أريس، ويتم إرسال هذا البرنامج من العالم الرقمي إلى العالم الواقعي، ويُعتبر هذا أول لقاءٍ حقيقي بين البشر والذكاء الاصطناعي. الفيلم من كتابة جيسي ويغوتو و إخراج يواكيم رونينغ. يلعب دور البطولة جاريد ليتو، إيفان بيترز، وجودي تورنر سميث Jodie Turner-Smith موعد العرض 10 أكتوبر 2025.

فيلم Mercy

هو فيلم خيال علمي وإثارة مشوقة؛ حيث يتبع الفيلم قصة حياة المحقق برات، الذي يواجه الكثير من التحديات بعد أن تنقلب حياته رأساً على عقب عندما يتم اتهامه ظلماً بارتكاب جريمة شنيعة في مجتمع تنتشر فيه هذه الجرائم بكثرة، لهذا يبذل برات كل ما بوسعه لكي يثبت براءته. الفيلم من إخراج تيمور بيكمامبتوف، وتأليف ماركو فان بيل، ومن بطولة ريبيكا فيرجسون، أنابيلا واليز، كريس برات Chris Pratt، موعد العرض 15 أغسطس 2025.

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فيلم Predator Badlands

هو فيلم خيال علمي وأكشن منتظر بحماس من ملايين الجماهير؛ لأنه الجزء السابع من سلسلة أفلام بريداتور الشهيرة، وتدور أحداث هذا الفيلم في المستقبل؛ حيث يتجول وحش مفترس في أرض قاحلة وغريبة، وخلال هذه الرحلة المثيرة تكتشف شقيقتان الكثير من الأسرار حول ماضيهما المرعب. الفيلم من تأليف وإخراج دان تراختنبرغ، وبطولة إيل فانينغ Elle Fanning وموعد العرض 7 نوفمبر 2025.

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