شكرا لقرائتكم خبر عن مناقشة كتاب "عن المسرح سألونى" لـ عصام السيد بمكتبة مصر العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستضيف مكتبة مصر العامة حفل مناقشة كتاب "عن المسرح سألونى" للمخرج المسرحى الكبير عصام السيد، وذلك غدا الخميس فى تمام الساعة الرابعة عصرًا، بقاعة الندوات، بمقر المكتبة.

ويشارك فى المناقشة نخبة من المتخصصين والنقاد، من بينهم: الناقد د. محمد سمير، أستاذ النقد المسرحي بجامعة عين شمس، المخرج ناصر عبد المنعم وكيل وزارة الثقافة الأسبق، أيمن الحكيم مدير تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون، باسم صادق مدير تحرير جريدة الأهرام ومسئول صفحة المسرح.

يُعد الكتاب توثيقًا لمجموعة من المقالات والأسئلة التي طُرحت على المخرج الكبير عصام السيد خلال مشواره المسرحي، سواء في لقاءات أو ندوات أو عبر منصات التواصل الاجتماعي، ويعرضها المؤلف على شكل تأملات فنية وتحليلات نقدية وقصص من كواليس المسرح المصري والعربي.

يذكر أنا آخر عروض عصام السيد مسرحية "مش روميو وجوليت" من إنتاج فرقة المسرح القومى بقيادة الدكتور أيمن الشيوى، وهى قصة مستوحاة من روميو وجوليت لوليام شكسبير، البطولة للفنانين "على الحجار، رانيا فريد شوقى، ميدو عادل، عزت زين، دنيا النشار، طه خليفة، آسر علي، طارق راغب، والمطربة أميرة أحمد".

مش روميو وچوليت صياغة شعرية أمين حداد، مخرج منفذ صفوت حجازى، موسيقى وألحان أحمد شعتوت، استعراضات شيرين حجازي، ديكور محمد الغرباوي، مساعدا الإخراج حمدى حسن ومحمود خليل، إضاءة ياسر شعلان، ملابس علا جودة ومى كمال، جرافيك محمد عبد الرازق، فوتوغرافيا عادل مبارز، دعاية محمد فاضل.