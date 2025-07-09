شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حداد يتعاون مع لطيفة فى "هوينا هوينا" ضمن ألبومها الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد النجمة التونسية لطيفة لطرح ألبومها الجديد يحمل اسم "قلبى ارتاح"، والذى يتضمن تعاونًا فنيًا مع الموزع الموسيقى أحمد حداد فى أغنية تحمل عنوان "هوينا هوينا".

الأغنية من كلمات إسلام الجريني، وألحان جابر جمال، وتُعد واحدة من أبرز أغاني الألبوم المنتظر، ومن المقرر إصدار الألبوم كاملًا في 10 يوليو الجاري، عبر جميع المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي.

وبالتزامن مع إعلان الألبوم، نشرت لطيفة عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى مجموعة صور جديدة من جلسة تصوير خاصة بالألبوم، نالت إعجاب جمهورها، الذين عبّروا عن حماسهم الشديد لعودة لطيفة بألبوم جديد بعد نجاحاتها الأخيرة.

جدير بالذكر أن آخر ألبومات لطيفة كان "مفيش ممنوع"، الذي طُرح العام الماضي، وحقق نجاحًا جماهيريًا واسعًا، كما حصد العديد من الجوائز والتكريمات، واعتُبر أول ألبوم في الوطن العربي يتم تصويره بالكامل بتقنية الذكاء الاصطناعي (AI).