شكرا لقرائتكم خبر عن رجلان غيرا نظرة توم هانكس للحياة.. اعرف القصة بمناسبة عيد ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد يأتي الإلهام من أي مكان، ولكن من السخافة أن نتخيل أن خطاب الفوز خلال حفل توزيع الجوائز كان أكثر فاعلية في إنتاج فيلم من العمل الذى حاز بسببه على الجائزة، وهذا بالضبط ما حدث للنجم العالمى توم هانكس الذى يحتفل بـ عيد ميلاده الـ 69، حيث ولد فى 9 يوليو من عام 1956، عندما نال جائزة "أفضل ممثل" المرموقة في حفل توزيع جوائز الأوسكار.

وعن أدائه في فيلم المخرج العالمى جوناثان ديمي، Philadelphia الذى طرح عام 1993، حيث نال هانكس إشادة نقدية واسعة النطاق وكان له تأثير كبير على تطور السينما، ومع ذلك، كان لخطاب قبوله في حفل توزيع جوائز الأوسكار أيضًا عواقب غير متوقعة تمامًا بسبب سلسلة الأحداث التي أطلقها.

لعب فيلم ديمي القوي دورًا محوريًا في إحداث تغيير إيجابي في النظرة العامة للمثلية الجنسية والإيدز في الولايات المتحدة، حيث رُوي من خلال قصة رجل يقرر خوض معركة قانونية ضد التمييز الذي واجهه من قِبل الشركات، بينما يعرف معظم الناس قصة الفيلم وتأثيره، هناك أيضًا قصة ثانوية يجهلها الكثير من المعجبين، وكلها نابعة من كلمات هانكس في حفل توزيع جوائز الأوسكار.

أثناء استلامه التكريم، قال هانكس: "ما كنت لأقف هنا لولا رجلين مهمين للغاية في حياتي السيد راولي فارنسورث، أستاذ الدراما في مدرستي الثانوية، الذي علّمني أن "أدّي الدور بإتقان، فهناك تكمن كل المجد"، وأحد زملائي في الصف تحت إشراف السيد فارنسورث، السيد جون جيلكرسون، رجلان رائعان حالفني الحظ بالتواصل معهما، وأن أكون تحت إلهامهما في سن مبكرة جدًا."

كان من الواضح أن هذا عربون شكر من هانكس، وكان الهدف منه تسليط الضوء على كيفية تأثير تجاربه والأشخاص المحيطين به على أفكاره حول هذا الموضوع، لكن صحيفة نيويورك بوست نشرت عنوانًا مثيرًا آخر: "فُضحية في حفل الأوسكار!".