شكرا لقرائتكم خبر عن ترك أعمالا مميزة واعتزل التمثيل فى الستينيات.. ذكرى ميلاد حسين صدقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل، اليوم الأربعاء، ذكرى ميلاد الفنان حسين صدقى، حيث قدم أعمالا فى مشواره الفنى تركت بصمة كبيرة مع الجمهور، عشق الفن من صغره، وبسبب حبه للتمثيل بدأ مشواره الفنى بعد أن حصل على دبلومة التمثيل، وكان ضمن الدفعة التى تخرج منها جورج أبيض وزكى طليمات وآخرين.

قدم أعمالا سينمائية وصلت إلى 32 فيلما سينمائيا من بطولته، ومن أهمها فيلم "العامل" و"الأبرياء" و"المصرى أفندى" و"شاطئ الغرام" و"ليلى فى الظلام" و"كلمة الأبطال" و"القاتل" و"وطنى حبي" و"يا ظالمنى" و"طريق الشوك" و"الحبيب المجهول" وغيرهم من الأفلام السينمائية فى فترة الأربعينات والخمسينات.

اعتزل حسين صدقى التمثيل فى عز ما حققه من نجاح كبير بالسينما، واعتزل التمثيل فى فترة الستينات، ولم يكتفى حسين صدقى بالتمثيل بل أسس شركة أفلام مصر الحديثة ليصنع سينما تحمل فكرا ورسالة.