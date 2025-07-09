شكرا لقرائتكم خبر عن غادة عبد الرازق ترد على اتهامها بالنصب وتتخذ الإجراءت القانونية والان مع تفاصيل الخبر

أصدرت الفنانة غادة عبد الرازق منذ قليل بيان صيفاً بعد اتهامها بالنصب من احدى الشركات، وانتشار هذه الأخبار فى بعض وسائل الاعلام، مطالبة بضرورة تحرى الدقة والحقيقة فى نشر الاخبار، خاصة اذا كانت لا تمت إلى الحقيقة بصلة ولا تستند لأى أحكام قضائية.

وجاء نص البيان:"تهيب الفنانة غادة عبدالرازق بكافة الصحفيين المحترمين في تحرى الدقة والحقيقة في نشر الاخبار التى لا تمت إلى الحقيقة بصلة ولا تستند لأي حقائق او أحكام قضائية وهى مجرد ادعاءات باطلة ليس لها دليل سوى أقوال أناس مغرضة راغبة في السهرة وكذلك تشويه صورتها امام جمهورها التي تجله وتقدرهو تحترمه".

وأضاف البيان:"وازاء الأخبار المتواضعة التى من شأنها الأضرار بها كنانة مصرية لها قيمتها وحرصا منها على مساحة الود والاحترام لكافة الصحفيين، لذلك نرجو عدم نشر اخبار تشير إلى الفنانة دون دليل او تداول اي اخبار خاصة بها".

وتابع البيان:"وعليه فقد تم تكليف مكتب المستشار القانوني ياسر قنطوش المحامي بالنقض لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه من قام بنشر اخبار تتعلق بالفنانة سواء داخل مصر أو في فرنسا دون مستند او دليل مع خالص تحياتي لكافة السادة الصحفيين والعاملين بالمجال الإعلامي".

يذكر أن غادة عبد الرازق تشارك بظهور خاص فى فيلم أحمد وأحمد بطولة النجمين أحمد السقا وأحمد فهمى، والمعروض حالياً فى السينمات، حيث غادة غادة للعمل مع أحمد بعد 19 سنة من تعاونهما فى فيلم "عن العشق والهوى" الذى تم عرضه عام 2005.