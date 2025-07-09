شكرا لقرائتكم خبر عن صورة قديمة للراحلة رجاء الجداوى فى شبابها تستمع بالمصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تداول رواد السوشيال ميديا، على فيس فيس بوك صورة قديمة للراحلة رجاء الجداوى فى شبابها، وهى تستمع بالأجواء الصيفية على شاطئ البحر، ونالت الصورة إعجاب الكثير من محبيها وجمهورها الذى مازال يتذكرها وأنها متواجدة بأعمالها الفنية.



رجاء الجداوى

ورحلت عن عالمنا النجمة رجاء الجداوى، يوم 5 يوليو 2020، ورغم أن بداية الفنانة رجاء الجداوي المهنية كانت بعيدة عن الأضواء، حيث عملت مترجمة في إحدى شركات الإعلان، إلا أن الأقدار قادتها سريعًا إلى الشهرة حين تُوّجت بلقب ملكة جمال القطن المصري عام 1958، ليختارها كبار المصممين كعارضة أزياء، وفي نفس العام دخلت عالم التمثيل بفيلم "غريبة"، لتبدأ مسيرة ذهبية امتدت أكثر من ستة عقود، قدّمت خلالها ما يزيد عن 300 عمل تنوعت بين السينما والتليفزيون والمسرح.

سطرت رجاء الجداوي تاريخًا فنيًا ثريًا، فظهرت مع كبار النجوم في أفلام خالدة مثل "إشاعة حب"، "عصابة حمادة وتوتو"، "حدوتة مصرية"، "البيه البواب"، "حنفي الأبهة"، "السلم والثعبان"، "تيمور وشفيقة"، "بوبوس"، "بنات العم"، و"توأم روحي". وعلى الشاشة الصغيرة تألقت في أعمال شهيرة مثل "أحلام الفتى الطائر"، "هند والدكتور نعمان"، "العائلة"، "الرجل الآخر"، "عائلة الحاج متولي"، "جراند أوتيل"، "عوالم خفية"، و"طلعت روحي". أما على خشبة المسرح، فقدمت أعمالًا مميزة مع الزعيم عادل إمام مثل "الواد سيد الشغال" و"الزعيم".

ولا يعرف الكثيرون أن رجاء الجداوي كانت أيضًا نجمة فوازير الثمانينيات، فقد شاركت في "فوازير المناسبات" مع يحيى الفخراني، في تجربة وحيدة تناولت مناسبات اجتماعية بأسلوب استعراضي مرح، وتناولت الفوازير في حلقاتها سؤالا بشكل يومي عن مناسبة اجتماعية معينة، يتم تجسيدها وتمثيلها من خلال قصة كوميدية، وفي نهاية كل حلقة استعراض عن المناسبة، وضمت الفوازير العديد من النجوم منهم هالة فؤاد وصابرين ومحمد رضا وحسن الشربيني ولطفي، وهي فكرة وتأليف يوسف عوف، وإخراج فهمي عبد الحميد.