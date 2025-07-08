شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد نادر جلال: السقا أبهرنى فى الكوميدى فى "أحمد وأحمد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب المخرج أحمد نادر جلال عن سعادته البالغة بالتعاون مع أحمد السقا وأحمد فهمى خلال فيلم "أحمد وأحمد" الذى يعرض حاليا فى دور العرض السينمائية المختلفة.

وقال أحمد نادر جلال، لـ"الخليج 365"، إن ذلك الفيلم ليس الأول له فى عالم الكوميديا، لكنه جعله يرى أحمد السقا فى عمل كوميدى لأول مرة، وهو ما أبهره.

وتابع أن تحضيرات الفيلم بدأ منذ سنوات، حتى تم الاستقرار على كل شىء، والانتهاء من تصويره، مشيرا إلى أن اسم الفيلم "أحمد وأحمد" مقتبس من اسم بطلى العمل أحمد فهمى وأحمد السقا.

وعن تجديد التعاون مع أحمد السقا بعد سلسلة من التعاونات، أشار: "صاحبى وحبيبى ومن أحسن الناس اللى اشتغلت معاها فى حياتى".

تدور أحداث فيلم أحمد وأحمد في إطار من الكوميديا التى يتخللها مشاهد الأكشن، من خلال قصة أحمد (أحمد فهمي) الذي يعمل مهندس ديكور، ويعود إلى مصر للاستقرار بعد قضاء سنوات في الخارج، ولكن خططه تتعطل عندما يُصاب خاله أحمد (أحمد السقا) في حادث غامض، يهرع "أحمد" إلى جانبه من أجل ملازمته.

تتوالى الأحداث حين يكتشف أحمد (أحمد فهمي) سرًا صادمًا، أن خاله أحمد (أحمد السقا) هو العقل المدبّر لإمبراطورية إجرامية خفية، ولأن خاله يعاني من فقدان الذاكرة، يجب على "أحمد" مساعدته في كشف ماضٍ لا يتذكره، بينما يتجنّب أعداءً خطرين ويكشف أسرارًا قد تُمزق عالمهم، وذلك يجعل الثنائي يعيشان مغامرات كوميدية مليئة بالأكشن.

فيلم "أحمد وأحمد" من بطولة أحمد السقا، أحمد فهمي، جيهان الشماشرجي، علي صبحي، حاتم صلاح، أحمد الرافعي، أحمد عبد الوهاب، رشدي الشامي، وضيفا الشرف طارق لطفي، غادة عبد الرازق، والعمل إشراف على الكتابة أحمد عبد الوهاب وكريم سامي (كيمز)، وتأليف أحمد درويش، ومحمد عبدالله سامي، وإخراج أحمد نادر جلال.