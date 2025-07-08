تووليت TUL8TE ينفي شائعات اعتزاله الغناء

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 8 يوليو 2025 10:21 مساءً - بعد تداول شائعات خلال الأيام الماضية عن اعتزال الفنان تووليت TUL8TE الغناء بعد الحالة النفسية التي رافقت العديد من الفنانين أثر رحيل المغني الشعبي أحمد عامر، رد الفنان المعروف بارتدائه القناع الأبيض بطريقة ساخرة نافيًا هذه الشائعات بشكل قاطع، وذلك عبر حسابه الخاص بموقع الصور والفيديوهات "إنستغرام".

تووليت يرد على الشائعات

جاء رد تووليت TUL8TE من خلال صورة تم نشرها عبر خاصية الـ "ستوري" لحسابه بـ"إنستغرام" تحتوي على قائمة الأغاني الخاصة به عبر إحدى المنصات الغنائية وتشمل 23 أغنية فقط مما يدل على كونه في بداية مشواره الغنائي وكتب عليها قائلاً ممازحًا جمهوره: "اعتزال ايه هوا أنا لسه بدأت".

تووليت TUL8TE ينفي الاعتزال- الصورة عبر خاصية الستوري لحسابه الخاص بإنستغرام

تووليت ينزع القناع عن وجهه بنقابة المهن الموسيقية المصرية

وفي تصريحات صحفية سابقة أكد المُتحدث الرسمي لـ نقابة المهن الموسيقية الدكتور محمد عبد الله أن الفنان المعروف بـ "تووليت" قد كشف عن هويته الحقيقية أمام اللجنة المختصة بالنقابة حيث إن النقابة لا تُصدر تصريحاً لإقامة أي حفل غنائي لشخص مُقنّع.

كما أوضح المُتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية، أن المُغني "تووليت" شاب حاول أن يكون ممُيزاً وسط عدد كبير من المُطربين والمؤدين؛ لذلك فكّر في ظهوره وهو يرتدي قناعاً كنوع من أنواع التشويق ولفت الانتباه. مؤكداً أنه نجح في ذلك بالفعل، ونجح في جذب الانتباه إليه وإلى أغانيه التي ظل يُرددها الجمهور.



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تووليت لايزال مرتديًا القناع بآخر أغانيه المنفردة

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ولايزال تووليت يظهر مُرتديًا قناعه، رغم كل ما نُشر حول شخصيته الحقيقية، ليظهر في الإعلان الرسمي عن آخر أغانيه المنفردة "قسم الشكاوي" على صفحته على "إنستغرام" مرتديًا قناعه.

وقد تم طرح الأغنية عبر منصة الـ"يوتيوب" في شهر فبراير الماضي وتقول بعض كلماتها: "شوفو شوفو لعنيها.. بيحسدوني عليها، شوفو شوفو لعنيها.. بيحسدوني عليها، وما احلاكي ما احلاكي.. ده جماله لبناني، عليها طاله طالياني.. وما في زيه في بلادي والله".



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