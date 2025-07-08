شكرا لقرائتكم خبر عن حفل فضل شاكر..حقيقة أم وهم؟ والان مع تفاصيل الخبر

انتشر خلال الأيام الماضية مصحوبا بـ بوستر إعلان عن حفل للفنان والنجم اللبناني ملك الإحساس فضل شاكر بعنوان "ليلة من العمر" من المفترض إقامته في إحدى الدول العربية وبالتحديد بتاريخ 11 يوليو الجارى، ليصبح أول حفل جماهيرى للنجم اللبناني بعد إعتزاله وعودته مرة أخرى للفن بعد 13 سنة غياب، منذ حفلته الشهيرة في مهرجان موازين بالمغرب 2013، لكن حقيقة الأمر أنه ليست هناك أي حفلات لـ فضل شاكر في الوقت الحالي ولا في القريب، حيث لم ينته فضل بعد من إنهاء كافة الأمور القانونية المتعلقة بمحنته والتي يعمل على حلها قريبا.

من ناحية أخرى طرح فضل شاكر خلال الـ24 ساعة الماضية أغنية جديدة بعنوان "كيفك ع فراقى" وهى أغنية دويتو بمشارك ابنه محمد فضل شاكر، كلمات سمر الهنيدى، لحن وائل الشرقاوى، توزيع حسام الصعبى، والأغنية من إخراج محمود رمزى.

محمد فضل شاكر شارك مؤخرا في مهرجان موازين الدولى بالمغرب ، وغنى لوالده عدد كبير من أشهر أغنياته، منها "فاكر" يا غايب" "أحلى رسمة" "معقول" "يا حياة الروح" وغيرها من الأغنيات، كما طلب من الجمهور أن يشاركه الدعاء لوالده الفنان الكبير فضل شاكر أن يفرج عنه ويخرجه من محنته، ومن المعروف أن مهرجان موازين الدولى أكبر مهرجان غنائى فى القارة الأفريقية، وواحد من أهم وأكبر مهرجانات في العالم، حيث أقيم على مدار تسعة أيام بدأت رسميا للجمهور فى 20 يونيو إلى 28 يونيو، جمع مهرجان موازين فيها ملايين المتفرجين الذين توافدوا إلى أكثر من ساحة عرض وعددها ستة مسارح، غنى عليها فنانين من جميع القارات، حيث تم تخصيص كل ساحة للون غنائى معين، ما بين الموسيقى العالمية والشرقية.