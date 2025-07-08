أحداث فيلم”ريستارت” لتامر حسني وهنا الزاهد تتحقّق فعليًّا.. هذا ما حصل في السّاعات الأخيرة

تفاعل الفنّان المصريّ تامر حسني، مع أزمة انقطاع خدمات الإنترنت والاتّصالات الّتي شهدتها مصر مؤخّرًا مُستعيدًا مشهدًا من فيلمه الجديد “ريستارت” الّذي تناول سيناريو مشابهًا لما حدث على أرض الواقع.

ونشر تامر مشهدًا يحاكي الواقع من الفيلم، عبر “إنستغرام” وعلّق: “فيلم ريستارت يتحقّق، لا توجد مكالمات ولا يوجد بنوك ولا يوجد إنترنت. كان من حقّي عندما طالبت في الفيلم أن نعرف كيف نتصرّف إذا انقطعت الخدمة وأن نبقى مطمئنّين على أنفسنا وأولادنا وأهلنا والمرضى في المستشفيات، لأنّ الموضوع خطير فعلًا. لقد انقطعت حياتنا فعليًّا وكل مصالحنا أصبحت معلّقة تمامًا على الإنترنت. الله يستر على سنترال رمسييس وموظّفيه وعماله وأهالي المنطقة المجاورة.”

الجدير بالذّكر، أنّ فيلم “ريستارت”، من بطولة تامر حسني، هنا الزّاهد، محمّد ثروت، باسم سمرة، عصام السّقّا، ميمي جمال، أحمد عزيز وأحمد عليويشارك فيه عدد من ضيوف الشّرف، أبرزهم: إلهام شاهين، محمّد رجب، شيماء سيف، رانيا منصور، توانا الجوهري ولاعب الزّمالك السّابق أحمد حسام ميدو. الفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

تدور قصّة الفيلم حول محمّد، مهندس وفنّيّ هواتف بسيط، يحلم بالزّواج من عفاف، مؤثّرة صغيرة على السّوشل ميديا. تواجههما العقبات الماليّة، فيتعاونان مع عائلتهما الكوميديّة بحثًا عن الشّهرة عبر الإنترنت، بمساعدة “الجوكر”، وكيل رقميّ غامض، إذ يحقّقان نجاحًا كبيرًا، لكن مع الشّهرة والثّروة، تبدأ العائلة بفقدان القيم والمبادئ الّتي كانت تجمعهما.