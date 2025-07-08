تركي آل الشيخ يعلن The Ring IV في “موسم الرياض” بنزالات عالمية على أربعة ألقاب كبرى في نوفمبر المقبل

أعلن معالي المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه ورئيس الاتحاد السعودي للملاكمة، عن إقامة النسخة الرابعة من العرض العالمي The Ring IV، يوم الجمعة 22 نوفمبر المقبل، في صالة ANB أرينا بمدينة الرياض، ضمن فعاليات موسم الرياض. ويشهد الحدث أربع مواجهات رئيسية على ألقاب عالمية بارزة، تجمع نخبة من نجوم الملاكمة المحترفة، في ليلة منتظره، تُعزّز من مكانة المملكة كوجهة بارزة للملاكمة العالمية.

يتصدّر الحدث النزال المرتقب على لقب منظمة الملاكمة العالمية (WBO) في وزن الوسط، والذي يجمع بين الأمريكي ديفين هاني ومواطنه برايان نورمان جونيور. ويدخل هاني هذا النزال بسجل احترافي نظيف يضم 32 فوزًا (منها 15 بالضربة القاضية) دون أي خسارة، حيث يطمح هاني الذي كان بطلًا بلا منازع في وزن الخفيف، إلى أن يصبح بطلاً للعالم في ثلاث فئات وزنية، وذلك في ثاني نزال له في وزن الوسط، بعدما فاز على أرنولد باربوزا جونيور خلال أول عرض نظمته The Ring في ساحة تايمز سكوير.

في المقابل، يخوض نورمان النزال بسجل يبلغ 28 فوزًا (22 منها بالضربة القاضية) من دون هزيمة، قادماً من انتصار بالضربة القاضية أمام الملاكم الياباني جين ساساكي بعد أن أنهى النزال بلكمة يسارية قوية في الجولة الخامسة.

وتُجسد هذه المواجهة طموح كلا الملاكمين في مواجهة التحديات الكبرى، إذ يدخل كل منهما الحلبة بسجل خالٍ من الهزائم، ما يجعل النزال اختبارًا حقيقيًا لإرادتهما وقدرتهما على الحفاظ على مسيرتهما المثالية.

أما النزال الثاني، فيجمع بين الأمريكي ديفيد بنفيديز، حامل لقب المجلس العالمي للملاكمة (WBC) في وزن الخفيف الثقيل، والبريطاني أنتوني يارد. ويدخل بنفيديز بسجل مثالي من 30 انتصارًا دون أي خسارة، منها 24 بالضربة القاضية، في أول دفاع له عن اللقب. بينما يسعى يارد، الذي يملك سجلًا يتضمن 27 فوزًا (24 منها بالضربة القاضية) مقابل 3 خسائر، إلى انتزاع اللقب في مواجهة يتوقع أن تتسم بالقوة والندية.

وفي وزن الخفيف، يلتقي الأمريكي عبدالله ماسون مع البريطاني سام نوكس على لقب منظمة WBO الشاغر في هذه الفئة. ويمتلك ماسون سجلًا مثاليًا من 19 فوزًا (منها 17 بالضربة القاضية) دون خسارة، ، فيما يدخل نوكس النزال بسجل مماثل يضم 17 انتصارًا (منها 15 بالضربة القاضية) دون أي هزيمة. وتُعد هذه المواجهة إحدى أبرز النزالات المنتظرة بين نجوم الوزن الخفيف الصاعدين، لما يتمتع به الطرفان من سرعة حسم وقوة هجومية واضحة.

وتُختتم البطاقة بنزال مرتقب في وزن الذبابة الخارق (السوبر بانتام)، يجمع بين حامل اللقب الأمريكي جيسي “بام” رودريغيز، وصاحب السجل النظيف الأرجنتيني فرناندو مارتينيز. ويخوض رودريغيز النزال وفي رصيده 21 فوزًا دون أي خسارة، منها 14 بالضربة القاضية، بينما يحمل مارتينيز سجلًا من 18 فوزًا دون هزيمة، منها 9 بالضربة القاضية. وتُقام المواجهة على لقب The Ring، في لقاء يُنتظر أن يقدّم مستوى فنيًا عاليًا يجمع بين السرعة والتكتيك والدقة.

ويمثل The Ring IV امتدادًا لسلسلة من أحداث الملاكمة الدولية التي تستضيفها المملكة، وذلك تتويجًا للنجاح الذي حققته عروض الملاكمة السابقة في موسم الرياض.