شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء مسلسل Pulse بعد عرض موسم واحد فقط..اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت منصة نتفليكس إلغاء مسلسلها "Pulse"، أول مسلسل درامي طبي أصلى، بعد موسم واحد، الذى طرح فى أبريل الماضى، شارك في بطولة المسلسل، الذي كتبته زوي روبين، كل من ويليا فيتزجيرالد، وكولين ووديل، وجوستينا ماشادو، وجاك بانون، وجيسي تي. آشر، وجيسي ييتس، وتشيلسي مويرهيد، ودانييلا نيفيس تدور أحداث المسلسل في مركز لعلاج الصدمات من المستوى الأول في ميامي، ويتابع طاقم العمل فيه.

ووفقا للتقرير الذى نشر على موقع Deadline، كشف مصدر أن إلغاء مسلسل Pulse، جاء بسبب عدم النجاح المتوقع للسلسلة، خاصة أنه طرح بعد أربعة أعمال تدور فى نفس الأطار، وهم Doc من فوكس، وBrilliant Minds من إن بي سي، وThe Pitt من ماكس، وWatson من سي بي إس.