شكرا لقرائتكم خبر عن مملكة الحرير.. مواجهة بين الجبل والملك الذهبى بعد سجن الأخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث مسلسل مملكة الحرير سجن الملك الذهبى (عمرو عبد الجليل) فى سجون المملكة، وذلك بعد سيطرة جلال الدين (أحمد غزى) هو وجيش التماسيح عليها.

وشهدت الأحداث مواجهة بين الجبل (وليد فواز) والملك الذهبي داخل السجن، ليغيره بما وصل إليه، ولكن الذهبي يسأله عن سبب مساعدته له داخل السجن ليخبره أنه من الممكن أن يحتاجه في أي وقت، وعند حديثهما عن جلال الدين، يخبره الجبل أنه من نسل الذهبي وتربي على يد الجبل فماذا ننتظر منه.

كما شهدت الأحداث مهاجمة جليلة المملكة برفقة جيشها، ويتحدث معها شمس الدين (كريم محمود عبد العزيز) لإيقاف تلك الحرب التي بدأتها ولكنها ترفض حديثه وتبدأ مهاجمته هو الآخر، إلى جانب مهاجمة جلال الدين (أحمد غزي)، لتطلب منه هدنة بسبب انتشار مرض الطاعون وانتشار الجثث ليوافقها، وتكون تلك المرة الأولى التي تجمع الثلاثي مرة أخرى بعد ضياعهم من بعضهم قديما

مسلسل مملكة الحرير من بطولة كريم محمود عبد العزيز وأسماء أبو اليزيد، يوسف عمر، محمود البزاوى، سارة التونسي، وليد فواز، يوسف عمر، سلوى عثمان، سارة بركة، بالإضافة إلى عدد من الفنانين الشباب، وهو من تأليف وإخراج بيتر ميمي، إنتاج شركتي: سينرجي بلس- وكونكر.

وتدور أحداث "مملكة الحرير" في زمن غير محدد ومكان غير معلوم، عن أحداث ملحمة هزلية عبثية داخل "مملكة الحرير" المزدهرة، حيث تنطلق الأحداث يوم ميلاد الملك نور الدين الثاني، حين يقوم عمه "الدهبي" بقتله ويحاول تصفية ولديه شمس الدين (الابن البكر وولي العهد) وجلال الدين (الرضيع) ويتمكن خادم الملك الأمي "رضوان" من تهريب الطفلين، لكن يفقدهما خلال الهروب.

ويتربى شمس الدين بين العبيد كجندي في كتيبة تابعة للمملكة، بينما يكبر جلال الدين بين قطاع الطرق والمحتالين، أما الأخت الكبرى "جليلة"، فيُبقيها الدهبي في قلعته ويربيها بطريقته ويُزوجها لابنه المفضل، ثم تتشابك مصائر الإخوة في مغامرات مثيرة، ويكتشفون حقيقتهم وهويتهم، ليبدأ صراع جديد بينهم على العرش والسلطة.