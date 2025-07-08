أمير كرارة يستعين بـ مصطفى غريب للبحث عن شقيقه في فيلم الشاطر

فيلم "الشاطر"

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شيرين رضا ضيف شرف

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 8 يوليو 2025 07:19 مساءً - يخوض الفنان، تجربة سينمائية جديدة من خلال فيلمه الجديد ""، المُقرر طرحه في دور العرض المصرية اعتبارًا من يوم 16 يوليو الجاري، ويوم 31 من نفس الشهر في دور العرض بدول الخليج، حيث يعودلجمهوره بعد غياب دام نحو عامين، منذ فيلم "البعبع" الذي عُرض في يونيو لعام 2023.فيلم "" من الأفلام المرتقبة في موسف صيف 2025 خاصة وأنه يجمع أمير كرارة وهنا الزاهد للمرة الأولى، من خلال قصة سينمائية تعتمد على الكوميديا والأكشن بتوقيع المخرج أحمد الجندي المتخصص في تقديم الأعمال الكوميدية في السينما والدراما والمسرح، إضافة إلى تصوير جزء كبير من مشاهد الفيلم في أوروبا بين تركيا واليونان وذلك ميزة أخرى للفيلم من ناحية الصورة.وتبدأ أحداث الفيلم مع خروج "أدهم" الذي يُجسد شخصيته أمير كرارة، في رحلة من المغامرة والكوميديا، للبحث عن شقيقه، مستعينًا بصديقه "فتوح" الذي يُجسد شخصيته الفنان مصطفى غريب، وخلال وجودهما في تركيا يتعرف على "كارمن" التي تُجسدها الفنانة هنا الزاهد، لتغير حياته رأسًا على عقب بسبب تلك العلاقة ويخوضان رحلة مليئة بالمطاردات والمواقف الكوميدية.فيلم "" من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي وبطولة أمير كرارة، هنا الزاهد، عادل كرم، مصطفى غريب، أحمد عصام السيد وعدد آخر من الفنانين وضيف الشرف خالد الصاوي.

ويشهد فيلم "الشاطر" ظهور عدد من ضيوف الشرف، لعل أبرزهم الفنانة شيرين رضا، التي تظهر بدور "شيكا" والتي تتعرض لحادث سير، خلال قيادة أمير كرارة للسيارة، وتتعرض لإصابات بالغة.

كما تشهد أحداث الفيلم تطورات عديدة، حيث سيتعاون أمير كرارة ومصطفى غريب وهنا الزاهد، في مواجهة إحدى العصابات التي يترأسها الفنان عادل كرم، وذلك في إطار أكشن كوميدي.



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أمير كرارة في "ظروف غامضة"

وفي سياق آخر، يخوض أمير كرارة، تجربة المسلسلات القصيرة التي تُعرض عبر المنصات الرقمية لأول مرة، حيث يُقارب على الانتهاء من تصوير مسلسل جديد بعنوان "ظروف غامضة" والمُقرر عرضه قريبًا، حيث إنه مكون من 10 حلقات فقط.

المسلسل من تأليف محمد ناير وإخراج محمد بكير، ويشارك في بطولة العمل آية سماحة وصدقي صخر، نبيل عيسى، تدور أحداثه في إطار رعب تشويقي، ويلعب كرارة خلال الأحداث شخصية حسن متزوج من آية سماحة، ويعمل بودكاستر يبحث ويحلل ألغاز الماورائيات والمواقف الغامضة.

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"ريستارت".. أحدث أفلام هنا الزاهد

ويُعرض للفنانةحالياً في دور السينما فيلم "ريستارت" الذي حقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً، جعله في صدارة شباك التذاكر، بسبب حبكته الدرامية التي نالت إعجاب شريحة عريضة من محبو السينما، إذ تدور أحداثه في إطار كوميدي تتخلله لحظات رومانسية، من خلال التركيز على سلبيات السوشيال ميديا وتأثيرها على الأشخاص، الأمر الذي دفع بطل العمل "محمد" الفنان تامر حسني للتفكير في قطع الانترنت على جميع محافظات مصر. وضم الفيلم أيضاً الفنان محمد ثروت، باسم سمرة، ميمي جمال، وآخرين والعمل من تألف أيمن بهجت قمر، ومن إخراج سارة وفيق.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا "إنستغرام الخليج 365".وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا "تيك توك الخليج 365".ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر "تويتر" "الخليج 365 فن".