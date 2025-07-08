فورها أحاسيس.. 6 مطربين في حفل واحد بموسم جدة 2025 منهم حسام حبيب

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 8 يوليو 2025 07:19 مساءً - تشهد النسخة الجديدة من موسم جدة 2025، حفلًا غنائيًا مختلفًا، بمشاركة 6 مطربين دفعة واحدة، تحت عنوان "فورها أحاسيس"، منهم من يخوض تجربة إحياء حفلات غنائية في المملكة العربية السعودية لأول مرة، إذ هناك حالة من الترقب، قبيل فتح باب الحجز الكترونيًا، اعتبارًا من الغد الأربعاء 9 يوليو.

المطربون المشاركون في حفل "فورها أحاسيس"

حفل "فورها أحاسيس" المُقرر إقامته ضمن فاعليات موسم جدة، يضم حسام حبيب، هيثم شاكر، كريم محسن، لؤي، محمد عدوية وأحمد فريد، ومن المُقرر إقامته يوم 18 يوليو الجاري.

"فورها أحاسيس".. ليلة من ألف ليلة وليلة

وروجت الشركة المنظمة لهذا الحفل، قائلة: "ضمن فاعليات موسم جدة، نخبة من أهم الفنانين، أغانيهم سكنت قلوبنا ولامست أحاسيسنا، فورها أحاسيس بليلة من ألف ليلة وليلة، نغني بصوت واحد، ونعيش ليلة من الطرب".

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حسام حبيب يعرب عن سعادته بالمشاركة بحفل فورها أحاسيس

ومن جانبه، أعرب حسام حبيب، عن سعادته البالغة لمشاركته الأولى في حفل غنائي بـ المملكة العربية السعودية، قائلًا عبر حسابه على "إنستغرام": "جمهور السعودية الغالي.. وتحديدًا أهلي وناسي في جدة.. مبسوط أني هكون معاكم في أول حفلة ليّا بالمملكة العربية السعودية، البلد الطيب والجمهور اللي كل ما أقابله بحس أنهم عيلتي.. نشوفكم بإذن الله يوم 18 يوليو في حفل فورها، ونكسر الدنيا.. أنا جاهز.. أنتم جاهزين؟".

ألبوم حسام حبيب 2025

وفي سياق آخر، يعيش حسام حبيب حالة نشاط فني كبيرة حاليًا، بعد فترة غياب طويلة عن الساحة الفنية، حيث يواصل تحضيراته المكثفة لألبومه الجديد، المقرر طرحه كاملاً على فترات متفاوتة خلال فصل الصيف الحالي. يتضمن الألبوم 10 أغاني تعاون فيها مع نخبة من الشعراء والملحنين والموزعين المتميزين، ومن المقرر طرح الأغنية الثانية من الألبوم خلال أيام قليلة، وذلك بعدما طرح أغنية "سيبتك" قبل أيام، وهي من كلمات أدهم معتز، ألحان تامر على، وتوزيع أحمد وجيه، إنتاج شركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات.

كما انتهى حسام حبيب مؤخرًا من تسجيل الأغنية الرسمية لفيلم "السلم والثعبان الجزء الثاني"، للمخرج طارق العريان، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم وعلى رأسهم عمرو يوسف، أسماء جلال، وماجد المصري، ومن المتوقع أن يتم طرح الأغنية بشكل رسمي قريبًا بالتزامن مع عرض الفيلم.

موسم جدة 2025

تحت شعار "جدة غير" انطلق موسم جدة 2025، اعتبارًا من يوم 2 يوليو الجاري، ليقدّم تجارب صيفية متكاملة تنبض بالتنوع والابتكار، ومزيجًا فريدًا من الفعاليات الترفيهية والتسوق والثقافية والسياحية، عبر سبع وجهات رئيسية تجمع بين الترفيه، والطبيعة، والفنون، مصممة لتلبية مختلف الأذواق والشرائح، في إطار رؤية المملكة 2030 لتعزيز جودة الحياة وتنويع الأنشطة السياحية.

وتعكس الفعاليات المتنوعة المرتقبة، مكانة جدة كمنصة سياحية وثقافية إقليمية، إذ تدمج بين الترفيه والفنون والمغامرة، وتقدم محتوى مبتكرًا يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، وتطلعات برنامج جودة الحياة.



يمكنك قراءة.. موسم جدة 2025 يواصل تألقه بفعاليات مبتكرة وتجارب ترفيهية جديدة تحت شعار جدة غير



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