الأمير جورج والاستعداد للعرش.. مستقبل ملك بريطانيا الصغير

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 8 يوليو 2025 07:19 مساءً - في الوقت الذي سوف يتأهب فيه العالم حال حدثت تغيّرات جديدة داخل العائلة المالكة البريطانية، عندما يتولى الأمير ويليام العرش خلفاً للملك تشارلز، ستتجه الأنظار حينها نحو الأمير جورج، الابن الأكبر للأمير ويليام والأميرة كيت، والذي ينتظره مستقبل ملكي ضخم، ويرى الكثيرون أن هذا الاحتمال ليس بعيداً، نظراً لعُمر الملك تشارلز البالغ 76 عاماً، وأيضاً لظروفه الصحية.

تحولات متوقعة داخل القصر الملكي

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وبينما يشق الأمير ويليام طريقه ليُصبح ملكاً لبريطانيا، يبدأ الأمير جورج، البالغ من العمر 11 عاماً، أولى خطواته نحو تحمّل المسؤوليات الملكية المستقبلية.

كما حدث سابقاً عام 2022 بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية، من المتوقع أن ترافق تولي ويليام للعرش تغيّرات ملحوظة في الألقاب الملكية والمناصب داخل العائلة.

فبعد أن أصبح الأمير ويليام أمير ويلز ودوق كورنوال في سبتمبر 2022، إلى جانب زوجته كيت التي أصبحت أميرة ويلز، يُطرح التساؤل: هل سيرث الأمير جورج هذه الألقاب يوماً ما؟

لقب "أمير ويلز".. تقليد ملكي عمره قرون

لقب أمير ويلز يُمنح تقليدياً لولي العهد منذ القرن الرابع عشر، وهو ما يعني أن الأمير جورج مرشح قوي لحمل هذا اللقب بمجرد أن يصبح والده ملكاً.

ورغم صغر سنه، إلا أن السن ليست عائقاً؛ إذ حصل الملك تشارلز على اللقب من والدته إليزابيث وهو في التاسعة، ونُصّب رسمياً في حفل ضخم عام 1969، إذا استمرت التقاليد، فقد يصبح الأمير جورج أمير ويلز في المستقبل القريب.

دوق كورنوال.. دور يتعدى اللقب

بالإضافة إلى لقب "أمير ويلز"، من المتوقع أن يحمل جورج أيضاً لقب دوق كورنوال، وهو منصب له تاريخ طويل ومسؤوليات فعلية.

أُنشئت دوقية كورنوال عام 1337 بواسطة الملك إدوارد الثالث لدعم ولي العهد، وهي تمتد على مساحة هائلة تشمل 67 ألف فدان و23 مقاطعة، وتدر دخلاً كبيراً للعائلة المالكة.

حالياً، يستخدم الأمير ويليام دخل هذه الدوقية لتمويل حياته الرسمية والعائلية والخيرية، ويحرص على القيام بزيارات دورية لمناطق الدوقية، يتفقد فيها المزارع والمكاتب ويلتقي بالسكان والموظفين، في زيارات خاصة بعيداً عن الأضواء.

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هل الأمير جورج مستعد؟

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رغم أن الأمير جورج لا يزال في سن صغيرة، ولكن محيطه الملكي يقوم بتجهيزه المبكر للحياة الرسمية، ويعملان من الآن على صقل شخصيته لتأهيله ليكون ولي عهد، ثم ملكاً مستقبلياً، ومع انتقال التاج إلى الأمير ويليام، سيبدأ جورج تدريجياً في لعب أدوار جديدة داخل النظام الملكي.

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