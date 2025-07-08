مي كساب تغني مع زوجها أوكا في فيلم آخر رجل في العالم

تفاصيل أغنية مي كساب وأوكا

فيلم "آخر رجل في العالم"

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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 8 يوليو 2025 07:19 مساءً - تخوض الفنانة، تجربة غنائية جديدة، مع زوجها مغني المهرجانات الشعبية، حيث اعتاد جمهورها على تعاونها معه أو مع ابنتها "فريدة" في تقديم "دويتوهات" من آنٍ لآخر، إذ تُعد الداعم الأكبر له في رحلته الفنية، وشريكًا أساسيًا في النجاحات التي حققها.وانتهت مي كساب وأوكا، من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "هتعيشوا من غير رجالة إزاي"، والمُقرر تقديمها ضمن أحداث الفيلم الكوميدي المرتقب "آخر رجل في العالم"، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، ومن المُفترض الكشف عنها قريبًا، في ضوء الحملة الإعلانية للفيلم.فيلم "آخر رجل في العالم" والمُقرر طرحه في دور السينما السعودية ؛ اعتباراً من يوم 24 يوليو الجاري؛ حيث تُشارك في بطولته إلى جانب: أيمن منصور، بيومي فؤاد، محمد محمود، إنتصار، لبنى عزت، عايدة رياض، إبرام سمير، سامي مغاوري وآخرين. والعمل قصة هشام هلال. وسيناريو وحوار إسلام شتا، وأحمد رجب. وإخراج أسامة عرابي. وينتمي إلى أفلام الكوميديا والفانتازيا.وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي فانتازي، حول تعويذة فرعونية قديمة تتسبب في اختفاء جميع الرجال من على وجه الأرض، عدا رجلاً واحداً يُدعى "كمال"، والذي يصبح فجأة آخر رجل في العالم. ورغم أن الأمر يبدو كأنه حُلم، إلا أن حياته تنقلب رأساً على عقب وسْط عالم من النساء فقط. لتبدأ مغامرات غير متوقَّعة تعكس صراعات نفسية واجتماعية في إطار ساخر وغير تقليدي.

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مي كساب في السعودية بسبب "البقاء للأصيع"

وفي سياق آخر، تلتقي، جمهورها في المملكة العربية السعودية، لمدة 3 أيام فقط، وتحديدًا خلال الفترة من 17 إلى 19 يوليو الجاري، حيث تُقدم للمرة الثانية مسرحية "البقاء للأصيع"، ضمن فاعليات بطولة كأس العالم للرياضيات الالكترونية 2025، على مسرح محمد العلي، وذلك بعدما سبق وقٌدمت لأول مرة ضمن فاعليات موسم الرياض، في يناير الماضي.المسرحية بطولة هشام ماجد، شيكو، مي كسابمحمد أسامة أوس أوس، أحمد فتحي، وهي تأليف كريم سامي، وأحمد عبد الوهاب، وإخراج محمد أوتاكا، وإنتاج صلاح الجهيني ومحمد نصار، وتدور أحداثها حول انطلاق بعثة فضائية مصرية لاستكشاف كواكب جديدة تصلح للحياة، بعدما شحت موارد الأرض، فتواجه البعثة قوانين وعادات غريبة، تكشف استحالة إيجاد موطن بديل ليعيش الإنسان عليه.

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