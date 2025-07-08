مارت رمضان ديمير وميراي دانر يجتمعان لأول مرة في مسلسل جديد

مسلسل "لن يحدث لنا شيء" Bize Bir Şey Olmaz.. مسلسل تركي منتظر

ميراي دانر.. الموهبة التي نضجت على الشاشة

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مارت رمضان ديمير.. نجم "طائر الرفراف" الصاعد بقوة

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طائر الرفراف-Yalı Çapkını

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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 8 يوليو 2025 05:56 مساءً - في تعاون يُنتظَر أن يكون من أبرز إنتاجات الموسم القادم بالدراما التركية، يجتمع اثنان من ألمع النجوم الشباب، بعد نجاحاتهم الأخيرة؛ مارت رمضان دمير بطل مسلسل "طائر الرفراف" الذي حقق نجاحًا قياسًا، مع الممثلة الشابة وميراي دانر، لأول مرة في مسلسل جديد بعنوان "بيز بير شي أولما-Bize Bir Şey Olmaz"، والذي سيعرض على إحدى المنصات الرقمية.المسلسل التركي "لن يحدث لنا شيء" Bize Bir Şey Olmaz، بطولة، من المتوقع أن يبدأ تصويره في شهر يوليو الجاري، وأن يعرض بموسم مسلسلات الخريف، والمسلسل تدور أحداثه في إطار درامي رومانسي، ويناقش بشكل عام العلاقات بجوانبها الإيجابية، وكذلك السلبية والمعقدة، وخلال الحلقات المتتالية تتصاعد المشاكل والصراعات بين العلاقات العاطفية.وكما هو متوقع أنالذي يجسد دور أكتان، سيقع في حب "لال" التي تجسد دورهاالمسلسل من تأليف الكاتبة الموهوبة بينار بولوت، بينما تتولى مهمة الإخراج نسليهان يشيليورت، صاحبة البصمة المميزة في عدة مسلسلات مثل "صدقة سرية" و"التفاحة الممنوعة".للمزيد: مارت ديمير بطل طائر الرفراف يبتعد عن التمثيل لفترة لهذا السببوُلدت ميراي دانر في إسطنبول عام 1999، وبدأت التمثيل في سن السابعة. هي ابنة عم النجم أراس بولوت إينيملي، وتألقت في طفولتها في مسلسلات مثل "باباتيام". وشاركت في مسلسل "أنت وطني" بدور "هلال"، وهو الدور الذي شكّل نقطة تحوّل في مسيرتها، ونالت عنه جوائز عديدة.إليكِ هذا الخبر.. بعد نجاحه الجماهيري.. موسم رابع للمسلسل التركي شراب التوت البريولدفي إسطنبول عام 1998، وتخرج من مدرسة بيكوز اللوجستية. تلقى تدريبًا على التمثيل في مؤسسات عالمية، وبدأ مشواره بأفلام قصيرة، ثم لفت الأنظار بدوره في فيلم "أنا أنت". انطلاقته الحقيقية كانت من خلال شخصية "فريد" في مسلسل "طائر الرفراف"، الذي عرض في 2022 وحقق نجاحًا ساحقًا، ليصبح من أكثر المسلسلات مشاهدة وتأثيرًا في السنوات الأخيرة.مسلسل "طائر الرفراف" اعتبره الكثيرون ضمن العوامل الأساسية التي أعادت المسلسلات التركية إلى الصدارة، فمنذ سنوات طويلة كانت المسلسلات التركية في المراكز الأولى عالمياً من حيث الشعبية، ولكن فقدت هذا البريق حتى عام 2022 تقريباً، وبعد بث الموسم الأول من مسلسل "طائر الرفراف" في 23 سبتمبر 2022 إلى 9 يونيو 2023، حقق مشاهدات كانت تفتقدها الدراما التركية، كما حققت الحلقة الأخيرة منه نسب مشاهدات "تاريخية"، واعتلت المركز الأول في أكثر الحلقات الأخيرة مشاهدة بين المسلسلات التركية.المسلسل من بطولة عفراء ساراتش أوغلو في دور سيران، ومارت رمضان ديمير في دور فريد، وإمري ألتوغ، وجانسو باكير، وأوزنور سيرتشيلار.قد ترغبين في معرفة مسلسل جديد لعفراء ساراتش أوغلو مستوحى من فيلم لجيم كاريلمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».