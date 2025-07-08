نورة العمري تجسد قوة المرأة السعودية بين أروقة العدالة والإنسانية في مسلسل المحامية

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 8 يوليو 2025 05:56 مساءً - تنتظر الكاتبة نورة العمري الانتهاء من تصوير وبث مسلسل "المحامية" الذي يجمع بين خبرتها ‏في الكتابة الدرامية وعلاقتها الوثيقة بقضايا المرأة في مجتمعها وذلك بعد سنوات من المتابعة ‏الدقيقة للتحديات القانونية والاجتماعية التي تواجهها السعوديات، وقد استنهضت نورة همتها ‏لتقديم قصة تجمع بين الموثوقية المهنية والأبعاد الإنسانية فحرصت على إجراء حوارات مع ‏قاضيات ومحاميات وناشطات حقوقيات صحبة فريق بحث متخصص لضمان أقصى درجة من ‏الدقة في تفاصيل العمل.

نورة العمري : "اختيار لبنى عبد العزيز لتمثيل دور مها جاء بناءً على قدراتها ‏التمثيلية"

في مسلسل "المحامية" تُسند نورة العمري إلى الشخصية الرئيسية "مها" ملامح امرأة سعودية معاصرة، ‏متعلمة، واثقة، وتحمل هم الدفاع عن الآخرين قبل أن يتجه إليها السهم، وقد أكدت الكاتبة أنها ‏أرادت من خلال هذا النص تسليط الضوء على الزوايا النفسية للشخصية لا الاكتفاء بالمشهد ‏القضائي الخالص فأسندت إلى مها علاقات مع الأهل والزملاء تنسج خيوط التوتر والتعاطف ‏جنباً إلى جنب مع أروقة المحاكم.

الفنان محمد القس من كواليس مسلسل "المحامية"- الصورة من الشركة المنتجة



لم تكن "نورة" ولا صناع "المحامية" بعيدين عن رؤية 2030 بل جعلوها إطاراً إثرائياً يدعم رحلة ‏تمكين المرأة فنجد في الحلقات إشارات واضحة إلى التطورات التشريعية والمبادرات الاجتماعية ‏الأخيرة، وقد صرّحت نورة بأن اختيار لبنى عبد العزيز لتمثيل دور مها جاء بناءً على قدراتها ‏التمثيلية وتجربتها في مواقف درامية معقدة مما أتاح لها رسم الشخصية بحنان وقوة معاً.

وقد تعاونت نورة مع استشاريين قانونيين للتأكد من مطابقة الإجراءات وألفاظ الجلسات لما هو ‏متعارف عليه في المحاكم السعودية، مضيفة على العمل صفة "المسلسل الوثائقي الدرامي".‏

وترى نورة العمري أن العمل ليس مجرد مادة درامية تُعرض ثم تُنسى بل مشروع ثقافي يفتح ‏باب النقاش حول مجموعة من القضايا.‏



يمكنك قراءة.. دراما وسينما.. أعمال فنية سعودية ينتظرها الجمهور

مسلسل "المحامية" يضم نخبة من نجوم الدراما السعودية

المسلسل من إخراج جاسم المهنا ويضم نخبة من نجوم الدراما السعودية منهم محمد القس، هاشم ‏جندي، محمد الحجي، بندر خضير، ليلى مالك، ومحمد شامان وإنتاج تنفيذي شركة الصدف.‏

كواليس مسلسل المحامية- الصورة من الشركة المنتجة

قد يعجبك.. المرأة السعودية في رؤية 2030 قيادة وتمكين



لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».