كريم عبد العزيز أول نجم يغرد وحيدًا ويدخل نادي المائة بـ 4 أفلام.. إليكم التفاصيل

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 8 يوليو 2025 05:56 مساءً - تصدر اسم الفنان كريم عبد العزيز الترند، وذلك بعد تحقيقه رقمًا قياسيًا جديدًا، وهو كسر أربعة من أفلامه إيرادات حاجز 100 مليون جنيهًا، وبذلك يصبح أول نجم تتصدر 4 أفلام من بطولته نادي المائة في إيرادات السينما المصرية.

بـ 4 أفلام كريم عبد العزيز يدخل نادي المائة في إيرادات السينما المصرية

حيث يواصل النجم كريم عبد العزيز تحقيق إيرادات مرتفعة في تاريخ السينما، محققًا أرقام قياسية، وذلك منذ عرض فيلمه "المشروع X" والذي نافس من خلاله في موسم أفلام عيد الأضحى المبارك 2025، والذي افتتح به الموسم مبكرًا

حيث حظى الفيلم بإقبالٍ جماهيري كبير، مما انعكس على شباك التذاكر، حيث تصدر قائمة الإيرادات بعدما تخطى حاجز الـ 100 مليون جنيهًا، وذلك وسط إشادات واسعة بالقصة والأداء والأكشن، فضلًا عن ضخامة الإنتاج، وتصويره في أكثر من دولة حول العالم؛ وذلك في انطلاقة تُعد من الأقوى في السينما المصرية.

الأمر الذي جعل من كريم "سوبر هاتريك" السينما المصرية بدخوله بـ 4 أفلام نادي المائة في إيرادات السينما المصرية، وهذه الأفلام سوف نستعرضها لكم من خلال هذا المقال .

فيلم "بيت الروبي".. 130 مليون جنيهًا

البداية مع فيلم "بيت الروبى" الذى عرض فى موسم عيد الأضحى 2023، وحقق إيرادات وصلت إلى 130 مليون جنيهًا، وشارك في بطولته كلا من نور اللبنانية، كريم محمود عبد العزيز، تارا عماد، شريف دسوقي، حاتم صلاح، محمود السيسي، وضيوف الشرف محمد عبد الرحمن توتا، منى الشاذلي، مصطفى أبو سريع، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمي.

وقد تناول الفيلم قصة المهندس إبراهيم الروبي الذي تتعرض زوجته لأزمة ضخمة يلجأ بعدها للهروب من المدينة والابتعاد إلى مكان منعزل، ويعيش لسنوات ولكنه يعود مجددًا بسبب ظروف طارئة على حياته، مما يجعله يتعرض لكثير من المواقف الصعبة التي تغير مسارات حياته ويعود شبح الأزمة القديمة لمطاردته وزوجته.

https://www.instagram.com/p/Cs3yN8sMLQi/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/Cs3yN8sMLQi/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/Cs3yN8sMLQi/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

فيلم "كيرة والجن".. 120 مليون جنيهًا

كما حقق فيلم "كيرة والجن" إيرادات بلغت 120 مليون جنيهًا بموسم عيد الأضحى المبارك 2022، وجاء العمل ضمن قائمة الأكثر تحقيقًا للإيرادات اليومية في تاريخ السينما المصرية، وقد جمع الفيلم بين كريم عبد العزيز وأحمد عز وتألق الثنائي في هذا الفيلم بطريقة مميزة، وشارك في بطولته هند صبري، سيد رجب، أحمد مالك، هدى المفتي، ومن تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.

يرصد الفيلم حالة الغليان التي كانت يموج بها الشارع المصري بالتزامن مع اندلاع ثورة 1919، وهو الحدث الكبير الذي يوحد مصائر أحمد عبد الحي كيرة وعبد القادر الجن ليشتركا معًا في النضال.

https://www.instagram.com/p/Ce3oAokqPJ5/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/Ce3oAokqPJ5/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/Ce3oAokqPJ5/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading



اطلعوا على بعد الإعلان عن مسلسل "عسل أحمر".. لماذا تفضل هند صبري الأعمال الفنية المأخوذة عن روايات أدبية؟

فيلم "الفيل الأزرق".. 103 مليون جنيهًا

يُعتبر فيلم "الفيل الأزرق" من أنجح الأعمال السينمائية في تاريخ السينما المصرية، حيث استطاع الفيلم بجزئه الثاني والذي عُرض بموسم عيد الأضحى 2019، تحقيق إيرادات تجاوزت 103 مليون جنيهًا، ليصبح علامة بارزة في السينما، خاصة أنه مزج بين الإثارة والغموض، وقدم رؤية فنية مختلفة.

حيث استطاع فيلم "الفيل الأزرق 2" تحقيق المعادلة الصعبة، حيث حصد الإيرادات الضخمة غير المسبوقة في شباك التذاكر، وفي الوقت نفسه لاقى نجاحاً ورواجاً كبيراً على المستوى النقدي والجماهيري وهو ما تعجز العديد من الأفلام على تحقيقه في سنوات، وهذا يعود إلى الاستعانة بأهم العناصر وراء الكاميراً وتوفير كل ما يحتاجه الفيلم من الناحية الإنتاجية حتى خرج في النهاية بهذا الشكل المميز.

الفيلم إنتاج شركة سينرجى فيلمز وإشراف عام المنتج أحمد بدوي، ويضم فريق عمل الجزء الأول نفسه وفي مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع كريم عبد العزيز ونيللي كريم وشيرين رضا، وانضمت لهم النجمة هند صبري ومروان يونس في الجزء الثاني ، كما يظهر الفنان إياد نصار وعدد من الفنانين كضيوف شرف منهم تارا عماد.

أحداث الفيلم تبدأ بعد 5 سنوات من أحداث الجزء الأول، حيث يتم استدعاء الطبيب يحيى راشد لقسم الحالات الخطرة (8 غرب حريم)، ويلتقي هناك بمن يتلاعب بحياته وحياة أسرته، ليستعين يحيى بحبوب الفيل الأزرق في محاولة منه للسيطرة على الأمور وحل الألغاز التي تواجهه.



فيلم "المشروع X" .. وأحدث التقنيات

خلال أحداث فيلم "المشروع X" يُعاني كريم عبد العزيز، والذي يُجسد شخصية عالم آثار يُدعى "يوسف الجمال"، من اضطرابات نفسية، فيما يكتشف أسرارًا قديمة مرتبطة بالحضارة، قد تُغير مصادر الطاقة في العالم كله، الأمر الذي يُغير حياته رأسًا على عقب، ويُصبح هدفًا لإحدى المنظمات الدولية الغامضة، التي تسعى لاستهدافه، حتى لا يضر بمصالحها.

وتسعى تلك المنظمة الغامضة، لاستهداف كريم عبد العزيز، خلال أحداث الفيلم لقتله، قبل أنّ يُزيح الستار عن الأسرار التي اكتشفها، وأنّ تظل سرًا مدفونًا، ليعيش حالة من المطارات الكثيرة، فمن ينتصر على الآخر؟

وتميز الفيلم بتصوير مشاهد استثنائية تحت الماء، واستخدم طائرات حربية ومدنية وغواصات حقيقية، ما تطلب تقنيات تصوير خاصة لنقل أجواء المغامرة والتشويق. وقد تم تصوير الفيلم في عدة دول من بينها مصر، الفاتيكان، إيطاليا، تركيا، والسلفادور، مما أضفى عليه طابعا عالميا يضيف إلى جاذبيته البصرية والدرامية.

فيلم "المشروع X" يأتي من بطولة: كريم عبد العزيز، ياسمين صبري، إياد نصار، أحمد غزي، مريم الجندي، عصام السقا، إلى جانب مشاركة عدد من الفنانين كضيوف شرف خلال مشهد أو مشهدين، أبرزهم هنا الزاهد، ماجد الكدواني، كريم محمود عبدالعزيز، مصطفى غريب، فدوى عابد، والفيلم قصة وإخراج بيتر ميمي وشارك في التأليف أحمد حسني وإنتاج تامر مرسي.

View this post on Instagram A post shared by Tamer Mursi (@tamermursi)



يمكنكم قراءة بالتزامن مع أول أيام عرضه.. كريم عبد العزيز يكشف عن أصعب المشاهد في المشروع X



لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».