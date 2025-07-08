شكرا لقرائتكم خبر عن جو هيل يكشف تفاصيل مثيرة عن أحداث فيلم The Black Phone2 قبل طرحه والان مع تفاصيل الخبر

كشف الكاتب جو هيل عن تفاصيل جديدة ومثيرة حول الجزء الثانى من فيلم الرعب الشهير "الهاتف الأسود" (The Black Phone)، والذى يُنتظر عرضه فى دور السينما بتاريخ 17 أكتوبر 2025.



The Black Phone

وفي تصريحات لموقع Screen Rant، تحدث هيل عن الحبكة المرتقبة للفيلم، مشيرًا إلى أن الشخصية الشريرة "ذا جرايبر" التي يجسدها النجم إيثان هوك ستعود رغم وفاته في الجزء الأول، قائلاً: "ذا جرايبر ميت، لكن الموت لم يمنع الآخرين من التواصل مع فيني من قبل... لذا ربما لم يرحل تمامًا كما اعتقدنا".

ويشهد الجزء الثاني عودة طاقم التمثيل الأساسي، من بينهم ميسون ثايمز بدور فيني بليك، مادلين ماكجرو، ميجيل مورا، وجيريمي ديفيز، وتدور أحداث الجزء الأول حول الطفل فيني بليك الذي يختطفه قاتل متسلسل مقنع، قبل أن يبدأ في تلقي مكالمات غامضة من ضحايا سابقين عبر هاتف أسود مفصول.

وأضاف جو هيل: "عندما شاهدت الجزء الأول للمرة الأولى، لاحظت تفصيلة صغيرة في الفيلم... كانت بمثابة بابا سريا مفتوحا لجزء ثانٍ، لم أكن متأكدًا حتى إن صناع الفيلم لاحظوا أنهم تركوا هذا الباب مفتوحًا"، وأوضح هيل أن الفيلم مستوحى جزئيًا من نشأته في مدينة دنفر خلال السبعينيات، مؤكدًا أن الجزء الجديد سيحمل أبعادًا شخصية مماثلة.

يُذكر أن فيلم "The Black Phone" حقق نجاحًا واسعًا عند صدوره عام 2022، مما دفع المنتجين للتفكير في تقديم جزء ثانٍ رغم التحديات، وفيلم The Black Phone من إنتاج شركة Universal Pictures ووصلت مدته إلى ساعة و42 دقيقة، وسيدور فى إطاررعب وإثارة.

ويدور فيلم The Black Phone حول فتى صغير يدعى فيني شو، فتى خجول لكنه ذكى يبلغ من العمر 13 عامًا، تم اختطافه من قبل قاتل سادي وحُبس في قبو عازل للصوت، حيث لا فائدة من الصراخ، ولكن عندما يبدأ رنين هاتف مفصول على الحائط، يكتشف فيني أنه يستطيع سماع أصوات ضحايا القاتل السابقين، العازمين على التأكد من أن ما حدث لهم لن يحدث لفيني.

يقوم ببطولة فيلم الرعب The Black Phone كل من: إيثان هوك، وجيريمي ديفيز، وجيمس رانسون، ومادلين ماكجرو، وكيلان رود، وجيه. جافين وايلد، وإي روجر ميتشل، وجينا جون، وماسون تيمز، وهيلي نيكول رالستون.